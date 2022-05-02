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Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 4 тысячи га

Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 4 тысячи га

Почти 90% контролируемых природных пожаров в России приходится на Курганскую и Амурскую области, а также на Хабаровский край, общая площадь возгораний увеличилась за сутки на 4 тыс. га, следует из сводки федеральной Авиалесоохраны.

Работы по активному тушению лесных пожаров по данным на 00:00 по московскому времени понедельника проводятся на 86 участках, огнем охвачено более 24,5 тыс. га., передает eadaily.com

Наиболее сложная обстановка сохраняется в лесах Курганской области, где отмечено 12 пожаров на площади почти 12,6 тыс. га, что на 300 га больше, чем сутками ранее.

Продолжают активно гореть два дальневосточных региона. В Хабаровском крае зафиксировано пять очагов на территории площадью 4,7 тыс. га, увеличение составило почти 1,5 тыс. га. В Амурской области площадь пожаров на землях лесного фонда за сутки выросла почти в два раза и достигла порядка 4,2 тыс. га (10 очагов).

Пять лесных территорий горят в Хакасии (почти 1,8 тыс. га), 15 возгораний зафиксировано в Красноярском крае (530 га), восемь пожаров — в Иркутской области (291 га). Очаги общей площадью менее 100 га действуют в республике Тыва, Забайкалье, Свердловской и Новосибирской областях, на Алтае, в Бурятии, в Еврейской автономной и в Тюменской областях.

Борьба с огнем идет в Тункинском национальном парке (69 га) в Бурятии, территория которого загорелась сразу на трех участках.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 169 лесных пожара на площади более 9,3 тыс. га. В тушении задействованы свыше 4 тыс. человек, 915 единиц техники, 59 воздушных судов занимаются мониторингом и 22 судна тушат возгорания.

eadaily.com
  • Сегодня, 06:23
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