В Кишиневе вандалы изуродовали памятник-самолет Ту-134А-3, установленный в аэропорту.
Сообщение об этом с фото разместил в социальной сети журналист Александр Токарский.
"Какие-то озабоченные идиоты разрисовали свастиками Самолет-памятник Ту-134А-3 у въезда к Кишиневскому аэропорту. Вероятно, решили его декоммунизировать, или что-то в этом роде", - пишет в соцсетях пользователь Александр Токарский.
Кстати Ту(шки) выпускались на Харьковском авиационном производственном объединении. Самолет стоит между аэровокзалом и зданием, где находится офис Пограничной полиции. Ее представители каждый день ходят мимо. Могли бы кого-то задержать, наказать, - прокомментировал фото с места события журналист.
Однако, скорее всего, вандалов не найдут, да и вряд ли станут искать.
- Сдается нам, никого не накажут, на крыле самолета еще один рисунок есть, который четко отражает позицию чиновников. Им всем пофиг... – отметил телеграм-канал «Молдавская политика».