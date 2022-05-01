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Вандалы разрисовали свастиками самолет-памятник в Кишиневе

Вандалы разрисовали свастиками самолет-памятник в Кишиневе

В Кишиневе вандалы изуродовали памятник-самолет Ту-134А-3, установленный в аэропорту.

Сообщение об этом с фото разместил в социальной сети журналист Александр Токарский.

"Какие-то озабоченные идиоты разрисовали свастиками Самолет-памятник Ту-134А-3 у въезда к Кишиневскому аэропорту. Вероятно, решили его декоммунизировать, или что-то в этом роде", - пишет в соцсетях пользователь Александр Токарский.

Кстати Ту(шки) выпускались на Харьковском авиационном производственном объединении. Самолет стоит между аэровокзалом и зданием, где находится офис Пограничной полиции. Ее представители каждый день ходят мимо. Могли бы кого-то задержать, наказать, - прокомментировал фото с места события журналист.

Однако, скорее всего, вандалов не найдут, да и вряд ли станут искать.

- Сдается нам, никого не накажут, на крыле самолета еще один рисунок есть, который четко отражает позицию чиновников. Им всем пофиг... – отметил телеграм-канал «Молдавская политика».

Вандалы разрисовали свастиками самолет-памятник в Кишиневе
bloknot-moldova.ru
  • Сегодня, 11:41
  • DTV
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