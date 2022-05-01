В 11:16 в дежурную часть тираспольского УВД позвонил работник МУП «Спецавтохозяйство» и сообщил, что в одном из мусорных контейнеров, установленных на спецплощадке во дворах пятиэтажек по ул. Шевченко, он увидел подозрительный предмет.
Внутри пакета лежала хвостовая часть мины. Мужчина положил свою находку возле контейнера, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Прибывшие за считанные минуты сотрудники милиции оцепили район и стали проводить эвакуацию жильцов близлежащих домов. В это время специалисты-взрывотехники стали обследовать находку.
Выяснилось, что хвостовая часть мины не взрывоопасна. Гражданам разрешили вернуться в квартиры.
Милиция проводит специальные мероприятия, направленные на установление личности человека, который выбросил столь необычный мусор.
Находку изъяли сапёры.
Правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме и просят граждан проявлять бдительность.
Позже, в дежурную часть тираспольского УВД, поступило ещё одно сообщение о найденных боеприпасах в контейнере для сбора ТБО.
Звонок поступил вечером, в начале пятого, 2 мая. Мужчина выкидывал мусор в контейнер, расположенный во дворах пятиэтажек по ул. Карла Либкнехта, в районе 14 школы. Увидел запечатанные цинковые ящики для хранения патронов и камуфляжный маскхалат.
К месту происшествия немедленно была направлена следственно-оперативная группа, сотрудники вневедомственной охраны и сапёры. Территорию оцепили.
Из мусорного контейнера специалисты извлекли несколько цинковых ёмкостей с холостыми и запальными патронами. Боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертизу.
По всей видимости, кто-то из жильцов соседних домов наводил порядок и избавился от старого арсенала. Милиция устанавливает личность этого человека.
Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией по данному факту, позвонить по номеру 102. Телефон доверия МВД ПМР – 0(533) 8-15-29.
МВД ПМР напоминает гражданам!
На основании примечания к ст. 220 УК ПМР «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»:
«Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не может признаваться добровольной выдачей предметов, указанных в настоящей статье, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию». mvdpmr.org