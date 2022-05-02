В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить Россию от участия в любых европейских футбольных турнирах. Российский футбольный союз грозит исками.
«Исполнительный комитет УЕФА провел сегодня встречу и принял ряд решений в дополнение к постановлению от 28 февраля 2022 года об исключении всех российских сборных и клубов из турниров УЕФА на неопределенный срок. Решения были приняты в целях обеспечения беспрепятственного проведения турниров в безопасных и спокойных для всех участников условиях» — говорится в сообщении УЕФА.
Так, в союзе решили не допустить российские клубы во все европейские клубные турниры 2022−2023 годов: Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Лига конференций УЕФА, Лига чемпионов УЕФА среди женщин и Юношеская лига УЕФА. Также российские сборные не смогут участвовать в Лиге Наций, женском Евро-2022 и чемпионате Европы среди молодежи в 2023 году.
Кроме того, исполнительный комитет УЕФА объявил, что заявки Российского футбольного союза (РФС) на проведение Евро-2028 и Евро-2032 признаны недействительными.
«Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», — говорится в заявлении РФС.