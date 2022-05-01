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"Внезапное выздоровление": Санду встретилась с генсеком ООН

"Внезапное выздоровление": Санду встретилась с генсеком ООН

Сегодня, 10 мая, глава государства Майя Санду встретилась с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Санду и Гутерриш обсудили последствия войны в Украине для Республики Молдова и усилия по продолжению проектов развития страны, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью в регионе, сообщает point.md

Санду, отметила, что Молдова рассчитывает на сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, чтобы более эффективно реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся.

"Я поблагодарил Генерального секретаря ООН за поддержку, которую наша страна получала на протяжении многих лет через учреждения Организации Объединенных Наций, а также за поддержку в преодолении нынешнего гуманитарного кризиса, включая прямую финансовую помощь украинским беженцам и принимающим их семьям. Мы получили заверения, что эта помощь в скором времени дойдет до всех, кто в ней нуждается. Г-н Антониу Гутерриш выразил благодарность всем нашим гражданам за их солидарность с беженцами в Украине.

Мы хотим построить более безопасный и лучший мир для всех. Именно поэтому мы подтвердили нашу поддержку Повестки дня ООН в области устойчивого развития. Мы также обсудили новую Рамочную программу партнерства ООН-Молдова на следующие пять лет. Это партнерство, которое поддержит реализацию наших национальных приоритетов в области прав человека и развития, укрепление верховенства закона и демократии, а также поможет улучшить условия жизни наших граждан", - написала Санду в Facebook.

Напомним, что пресс-служба главы государства сообщила вчера, что Майя Санду не сможет по состоянию здоровья участвовать в массовых мероприятиях, запланированных на 9 мая.

Совместная пресс-конференция с г-ном Антониу Гутерришем, Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, была отменена. Конференция прошла в правительстве совместно с премьер-министром Натальей Гаврилицей", - отметили в пресс-релизе президентуры.
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