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Президент провел совещание с руководством Правительства, Верховного Совета и госадминистраций

Президент провел совещание с руководством Правительства, Верховного Совета и госадминистраций

Президент провел совещание с руководством Правительства ПМР, Верховного Совета и госадминистраций, сообщает пресс-служба главы государства. Открывая рабочее совещание, Вадим Красносельский выразил благодарность за подготовку, организацию и проведение праздничных мероприятий, которыми богата первая половина мая, – как светских, так и церковных.

Президент отметил активность и высокую гражданскую ответственность, которую приднестровцы проявили накануне – в День Великой Победы. 9 мая, несмотря на принятое решение о том, что централизованных шествий, акций, митингов проводиться не будет, жители республики в течение всего дня шли к мемориальным местам, чтобы отдать дань памяти защитникам Отечества, солдатам-освободителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Братские могилы, мемориальные комплексы, постаменты памятников во всех населенных пунктах республики были украшены живыми цветами, которые граждане приносили по собственной инициативе – по велению сердца, отмечали руководители администраций всех городов и районов Приднестровья. Повсеместно проводились концерты, работали передвижные творческие площадки, сообщает novostipmr ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Вадим Красносельский отметил также меры, принятые для приведения в порядок к пасхальным праздникам и поминальным дням территорий кладбищ. При этом Президент подчеркнул, что работа по поддержанию мест захоронений в должном виде должна носить системный характер. Дан ряд поручений, связанных с благоустройством некоторых участков городских кладбищ. Кроме того, речь шла о братских могилах защитников и о локальных захоронениях, требующих замены надгробий. Президент поручил главам сформировать списки объектов, нуждающихся в обновлении. На основе этой информации будет разработана соответствующая госпрограмма. Срок ее реализации – до 9 мая 2025 года (80-летие Великой Победы).

Обсудили подвижки в проектировании работ на Кицканском плацдарме. Вадим Красносельский напомнил, что памятнику, установленному на месте важнейших военно-исторических событий, исполнилось полвека. Пришло время облагородить и осовременить территорию вокруг него. Сегодня Президент проведет рабочее совещание со специалистами, которые будут отвечать за воплощение в жизнь идеи создания гранитной панорамы у основания стелы Кицканского плацдарма.

В ближайшее время Вадим Красносельский планирует проинспектировать ход работ по созданию музейного квартала (Приднестровского государственного историко-краеведческого музея) и по реконструкции музея Бендерской трагедии. Сегодня в ходе совещания о положении дел доложили городские главы. В Тирасполе завершили снос ветхих строений. В Бендерах работы находятся на стадии внутренней отделки помещений и изготовления мебели для размещения экспозиции. Открытие обновленного музея Бендерской трагедии приурочат к 30-летию трагической даты – 19 июня.

Еще одно планируемое Президентом выездное совещание – в студгородок ПГУ. Этот университетский объект требует повышенного внимания. Подрядчики столкнулись с проблемой выработавших свой ресурс инженерных коммуникаций. Требуется глобальная замена всех сетей либо установка отдельных мини-котельных для некоторых зданий. Комиссия прорабатывает варианты. Окончательное решение будет принято после обсуждения с главой государства.


Замена коммуникаций стала причиной затяжного ремонта дорожного полотна по столичной улице Карла Либкнехта. Чтобы не повторять негативный опыт прежних лет, новые сети заглубляют и дают достаточное время для усадки грунта до процедуры асфальтирования, пояснил глава Тирасполя. Олег Довгопол сообщил также, что работы по расширению участков дороги по улицам Правды и Одесской продолжаются. На их завершение требуется еще 1,5-2 месяца.

На совещании говорили о продолжении работ на объектах парковой инфраструктуры населенных пунктов республики. Главы проинформировали о ходе работ и планах на ближайшую перспективу. Говорили об учреждениях, ремонтируемых по линии ФКВ-2022. Остановились на вопросах озеленения. Уделили внимание актуальной проблематике ветхих неиспользуемых строений и простаивающих земельных участков. Это вопрос не только благоустройства населенных пунктов, но и безопасности, подчеркнул Вадим Красносельский, отметив, что решение проблемы должно носить законодательный характер.
  • Сегодня, 13:00
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