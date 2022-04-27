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В Приднестровье продлили до 25 мая специальный режим безопасности

В Приднестровье продлили до 25 мая специальный режим безопасности

Сегодня истекает срок действия «красного» уровня террористической опасности введённый 26 апреля . Угроза террористического акта сохраняется, и есть необходимость продолжить реализацию мер по противодействию его совершению. К такому выводу пришли руководители правоохранительных и силовых структур республики в ходе совещания, которое провел Президент ПМР. На совещании обсуждалась ситуация в стране и по ее периметру.

Как сообщила пресс-служба Президента ПМР, действие «красного» уровня продлено еще на 15 суток – до 25 мая 2022 года включительно. Вадим Красносельский подписал соответствующий указ. Необходимые изменения внесены также в Правовой акт ««Об утверждении Порядка установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», сообщает novostipmr

Напомним, что красный уровень террористической опасности был введен в Приднестровье в соответствии с указом Президента от 26 апреля после того, как накануне в ПМР произошли три террористические атаки: на здание МГБ республики, на радиотелецентр вблизи поселка Маяк, а также на воинскую часть в селе Парканы.
  • Сегодня, 14:28
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