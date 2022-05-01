Более 100 жителей Молдовы, включая депутатов парламента и даже епископа, будут привлечены к ответственности за ношение в День Победы запрещенной в стране георгиевской ленты, заявил глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну, сообщает bloknot-moldova
"Установлены 103 человека, личность еще 36 устанавливается, в отношении еще 11 человек уже составлен протокол о правонарушении в виде ношения запрещенной двухцветной ленты. Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении", - заявил Чернэуцяну в эфире телеканала TV8.
В числе тех, кто, по словам главы ГИП, предпочел проигнорировать нормы законодательства, представители политического класса, депутаты и бывшие государственные деятели. Согласно закону, должностное лицо, продвигающее символы военной агрессии, карается штрафом в размере от 9 000 до 18 000 леев. Заведено административное дело и против епископа Бельцкого Маркела, который также демонстрировал георгиевскую ленту.
"Есть 10 человек, занимающих ответственные государственные должности, которые допустили нарушения закона в ходе марша. Часть из этих людей являются бывшими государственными деятелями. В Комрате выявлено 11 нарушений закона, и я имею в виду только лиц, занимающих ответственные государственные должности, из Народного собрания Гагаузии", - сообщил глава ГИП Виорел Чернэуцяну,.
"Эти лица также несут ответственность за правонарушение, они подпадают под действие кодекса о правонарушениях. Парламент Молдавии не принимал закон, который освобождал бы определенные группы лиц от ответственности за соответствующее деяние", - подчеркнул глава полиции.
Ранее бывший президент Молдовы, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что юристы будут оспаривать в суде штрафы, которые будут наложены за использование георгиевской ленты.
" Я пришел на Марш Победы вместе со своей семьей. Мы всегда так делали в этот день, по крайней мере, с 2012 года, и так будем делать дальше. Для нас День Победы – это святой праздник. Все попытки нынешнего руководства Молдовы и президента Майи Санду переписать историю – обречены на провал. Они это делают от безысходности, от того, что не знают, как решать экономические и социальные проблемы. А для большинства народа Молдовы День Победы – это праздник, мы потомки победителей", - заявил Додон.
"Мы считаем принятый парламентом закон о запрещении георгиевской ленты антиконституционным. Это была ошибка властей. Юристы будут оспаривать такие решения в суде – сначала в Молдове, а потом – в Европейском суде по правам человека. Там уже есть прецеденты, когда подобные решения отменяли", - сказал Додон, которого цитирует «Инфотаг».
По данным Генерального инспектората полиции, в понедельник, 9 мая, в 50 населенных пунктах по всей стране прошли манифестации, посвященные Дню Победы. Всего в них приняли участие около 37 тысяч человек.