Вокруг Белоруссии нарастает военная угроза. Об этом сегодня, 10 мая, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич, сообщает eadaily.com «США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у Государственной границы Белоруссии. Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении. Появились в акваториях Средиземного и Балтийского морей группировки, несущие крылатые ракеты морского воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для Белоруссии», — сказал он.
По его словам, на территории Восточной и Юго-Восточной Европы проводится ряд учений, в том числе «Защитник Европы», на котором предполагается задействовать до 20 тыс. человек и большое количество техники. Кроме того, совместно с этим учением проводятся еще семь учений на территории стран, граничащих с Белоруссией, на которых в том числе отрабатываются вопросы по применению разведывательно-диверсионных сил, высадке десанта, применению сил специальных операций. Все это, как подчеркнул начальник Генштаба, «явно не свидетельствует о миролюбивой направленности этих учений».
«Исходя из этого, в Вооруженных Силах Белоруссии выработан комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам. В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на Западное и Северо-Западное операционные направления выдвинуты батальонные тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование. На Южном операционном направлении созданная Вооруженными силами Украины группировка общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции. Силы специальных операций, которые развернуты на трех тактических направлениях, обеспечивают безопасность Белоруссии. Кроме того, с сегодняшнего дня под моим руководством проводится проверка двух районов территориальной обороны, развернутые подразделения территориальных войск будут выполнять задачи по охране важных объектов», подчеркнул Гулевич.
В последние месяцы Белоруссия фиксирует увеличение военной активности НАТО у своих границ. В этой связи в республике 4 мая началась внезапная проверка сил реагирования. Сегодня было объявлено о начале второго этапа учений.