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Умер Леонид Кравчук. Первого Президента Украины не стало на 89 году жизни

Умер Леонид Кравчук. Первого Президента Украины не стало на 89 году жизни

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался на 89-ом году жизни. Члены семьи бывшего президента подтвердили его кончину.

Леонид Кравчук стал первым президентом Украины после распада СССР, он занимал этот пост с 1991 по 1994 год. Вместе с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем он подписал Беловежские соглашения, после которых прекратил свое существование СССР. С середины 90-х Кравчук был депутатом от Социал-демократической партии Украины.

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер во вторник после продолжительной болезни. Об этом агентству Украинские Новости сообщил источник в кругу семьи политика, передает ТАСС.

Депутат Рады Ирина Геращенко также подтвердила известие о смерти Кравчука. "Умер Леонид Кравчук", - написала Геращенко в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), не сообщив деталей. "Первый президент первым и ушел. Земля пухом", - приводит украинское агентство УНН слова Евгении Кравчук.

В конце июня 2021 года экс-президент перенес операцию на сердце, которая прошла тяжело. Политик долгое время находился в коме. Позднее Кравчук проходил реабилитацию в клинике в Мюнхене.

В мае 2017 года Кравчуку проводили стентирование сосудов.

С 28 июля 2020 года Кравчук возглавлял украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год.
  • Сегодня, 07:49
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