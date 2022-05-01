Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался на 89-ом году жизни. Члены семьи бывшего президента подтвердили его кончину.
Леонид Кравчук стал первым президентом Украины после распада СССР, он занимал этот пост с 1991 по 1994 год. Вместе с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем он подписал Беловежские соглашения, после которых прекратил свое существование СССР. С середины 90-х Кравчук был депутатом от Социал-демократической партии Украины.
Первый президент Украины Леонид Кравчук умер во вторник после продолжительной болезни. Об этом агентству Украинские Новости сообщил источник в кругу семьи политика, передает ТАСС.
Депутат Рады Ирина Геращенко также подтвердила известие о смерти Кравчука. "Умер Леонид Кравчук", - написала Геращенко в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), не сообщив деталей. "Первый президент первым и ушел. Земля пухом", - приводит украинское агентство УНН слова Евгении Кравчук.
В конце июня 2021 года экс-президент перенес операцию на сердце, которая прошла тяжело. Политик долгое время находился в коме. Позднее Кравчук проходил реабилитацию в клинике в Мюнхене.
В мае 2017 года Кравчуку проводили стентирование сосудов.
С 28 июля 2020 года Кравчук возглавлял украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год.