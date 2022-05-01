Федеративная Республика Германия предоставит Пограничной полиции Молдовы беспилотные летательные аппараты.
Беспилотники будут использоваться для предотвращения трансграничной преступности и борьбы с ней, а также для более эффективной охраны государственной границы, передает noi.md
Глава Пограничной полиции РМ Росиан Василой принял немецкую делегацию во главе с Клаусом Кандтом, бывшим квестором Федеральной полиции Германии. В состав делегации вошли офицер связи Федеральной полиции Германии в Республике Молдова и Румынии Себастьян Аурих и представители компании-производителя.
В повестку дня встречи были включены темы, связанные с внедрением передового опыта и адаптацией институциональных процессов к международным стандартам в области управления границами посредством применения инновационных систем наблюдения.
В этот период в Генеральном инспекторате пограничной полиции проходят курсы повышения квалификации для операторов - пограничников из специализированных подразделений.
Проект финансируется Федеративной Республикой Германия и является результатом обсуждений на высоком уровне государственных делегаций на Международной конференции по созданию Платформы поддержки Республики Молдова под сопредседательством Германии, Франции и Румынии, состоявшейся в Берлине в начале апреля этого года.