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В Молдове пограничная полиция будет оснащена дронами. Для чего они будут использоваться

В Молдове пограничная полиция будет оснащена дронами. Для чего они будут использоваться

Федеративная Республика Германия предоставит Пограничной полиции Молдовы беспилотные летательные аппараты.

Беспилотники будут использоваться для предотвращения трансграничной преступности и борьбы с ней, а также для более эффективной охраны государственной границы, передает noi.md

Глава Пограничной полиции РМ Росиан Василой принял немецкую делегацию во главе с Клаусом Кандтом, бывшим квестором Федеральной полиции Германии. В состав делегации вошли офицер связи Федеральной полиции Германии в Республике Молдова и Румынии Себастьян Аурих и представители компании-производителя.

В повестку дня встречи были включены темы, связанные с внедрением передового опыта и адаптацией институциональных процессов к международным стандартам в области управления границами посредством применения инновационных систем наблюдения.

В этот период в Генеральном инспекторате пограничной полиции проходят курсы повышения квалификации для операторов - пограничников из специализированных подразделений.

Проект финансируется Федеративной Республикой Германия и является результатом обсуждений на высоком уровне государственных делегаций на Международной конференции по созданию Платформы поддержки Республики Молдова под сопредседательством Германии, Франции и Румынии, состоявшейся в Берлине в начале апреля этого года.
  • Сегодня, 08:37
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