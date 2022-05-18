Послы Швеции и Финляндии при НАТО 18 мая в штаб-квартире в Брюсселе официально передали генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на членство в Североатлантическом блоке.
Церемонию вручения транслировала онлайн пресс-служба альянса. Столтенберг заявил, что НАТО приветствует подачу заявок Швеции и Финляндии на присоединение и гарантирует скорейшее решение необходимых для этого вопросов, пишет ria.ru
Он отметил, что со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО блок адаптирует свою систему безопасности на Балтике.
Как сообщало EADaily, по информации агентства Reuters, президент США Джо Байден 19 мая примет в Белом доме премьера Швеции и президента Финляндии, чтобы обсудить желание двух скандинавских стран вступить в НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 17 мая, что НАТО и прежде учитывала территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на Восток. по его словам, «в этом смысле, наверное, уже большой разницы (из-за их вступления в НАТО) нет». В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков уведомил, что Москва будет вынуждена принимать компенсирующие меры после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, «и никто от них не выиграет», указал дипломат.
Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, так как никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно повлиять на российско-финляндские отношения, которые в течение многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества.
Турция готова торговаться по поводу Финляндии и Швеции в НАТО
Отказ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО не значит окончательного «нет», это часть дискуссии. Об этом «Известиям» в среду, 18 мая, заявили в парламенте Турции.
«Я знаю, что все выступали против членства этих стран. Но процесс переговоров есть процесс переговоров. Я не знаю, насколько Турция будет настойчива, но я считаю, что торг будет, и эти страны (Финляндия и Швеция) могут предпринять меры против террористических групп, это откроет путь для членства», — заявил парламента Турции Озтюрк Йылмаз.
Эрдоган 16 мая заявил, что Анкара не может позволить Хельсинки и Стокгольму стать членами НАТО из-за их сотрудничества с курдскими организациями — Рабочей партией Курдистана (PПК) и Курдскими отрядами народной самообороны (YPG).
Турция не выступала с конкретными требованиями взамен одобрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«Разумеется, Турция не выдвигала каких-либо конкретных просьб или запросов», — отметил он. Трансляция велась в Twitter дипломатического ведомства.
Кроме того, дипломат добавил, что вопрос о присоединении двух стран к Североатлантическому альянсу будет обсуждаться во время переговоров госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу 18 мая на площадке ООН.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на преодоление возражений Турции по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он отметил, что Совет ЕС выразит максимальную поддержку этому процессу.