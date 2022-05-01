Союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдова были вооружены по стандартам альянса. Об этом в интервью, опубликованном в пятницу вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.
"Я бы хотела, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. У нас идут соответствующие дискуссии с нашими союзниками", - сказала Трасс.
Она также утвердительно ответила на вопрос о том, является ли причиной этого якобы существующая военная угроза для Молдовы со стороны России. Советник Трасс пояснил изданию, что оснащение ВС Молдавии по стандартам НАТО предполагает поставки стране военного оборудования, которые должны заменить советские аналоги, а также обучение молдавских военнослужащих обращению с ним, передает ТАСС.
Гарантии безопасности Как отмечает The Daily Telegraph, Великобритания, Германия, США и Франция также ведут негласные консультации по поводу возможности предоставления гарантий безопасности Украине, однако этот процесс находится на раннем этапе. По данным издания, пока предполагается, что гарантии будут заключаться в обещании оказывать Киеву долгосрочную поддержку, в том числе с помощью поставок оружия, и не предполагают обязательств вступления в военный конфликт на стороне союзника при нападении на него.
"В настоящий момент мы работаем над совместной комиссией с Украиной и Польшей с целью модернизировать украинскую оборону до стандартов НАТО. Мы определим, как это будет выглядеть, что нужно украинцам. Вопрос в том, как поддерживать этот уровень с течением времени, - заявила глава Форин оффиса. - Как обеспечить сдерживание воспрещением, наличие у Украины постоянной возможности защищать себя и гарантировать, что это будет сделано? Вот над чем мы сейчас работаем".
Министр добавила, что этот вопрос касается также "других уязвимых стран, включая Молдову". "Поскольку угроза со стороны России расширилась, нам также нужно гарантировать, что они будут оснащены по стандартам НАТО", - сказала она.
Глава МИД также подчеркнула, что с точки зрения Лондона уровень оборонных расходов в 2% от ВВП страны для членов НАТО должен быть минимальным значением, а не пределом, к которому пытаются подойти некоторые из членов альянса.
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, комментируя февральское интервью Трасс этой же газете, что ее слова о вероятном нападении РФ на Прибалтику и Молдавию являются примером британского фейка.