Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) массой от 150 граммов до 30 килограммов будут подлежать обязательной регистрации в ПМР, а массой более 30 килограммов — обязательной сертификации. Пакет законопроектов, которыми вносятся изменения в Воздушный кодекс ПМР и ряд других законодательных актов, направлен главой государства для рассмотрения в Верховный Совет ПМР. Помимо требований о регистрации и сертификации, документ определяет права и обязанности командира и экипажа беспилотного летательного аппарата.
Размер государственной пошлины за регистрацию беспилотников массой от 150 граммов до 30 килограммов предлагается установить в размере 20 расчетных уровней минимальной заработной платы, передает novostipmr.com.
В случаях, когда полеты БПЛА угрожают жизни, здоровью или имуществу граждан, а также при проведении неотложных следственных действий, антитеррористических, оперативно-розыскных и контрразведывательных мероприятий, обеспечения собственной безопасности, охраны государственной границы, а также в ряде других ситуаций Министерство обороны, милиция, органы государственной безопасности, государственной охраны, уголовно-исполнительной системы, пограничные и внутренние войска получат право применять специальные технические средства и оружие.