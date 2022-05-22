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Испания облегчила въезд в страну для иностранцев

Испания облегчила въезд в страну для иностранцев

Испания сняла ограничения на въезд иностранцев, теперь попасть в страну можно при наличии отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген. Об этом сообщил местный портал La Informacion со ссылкой на приказ МВД. Ранее для пересечения испанской границы требовалось наличие сертификата о вакцинации или сертификата переболевшего Covid-19, при этом принимали только сертификаты, признанные Евросоюзом.

Теперь попасть в Испанию можно при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, или теста на антиген, сделанного за сутки до въезда. Детям до 12 лет разрешено не делать никаких тестирований, передает eadaily.com.

Для тех, кто не имеет Covid-сертификата ЕС, сохраняется требование о заполнении специальной санитарной формы Spain Travel Health при прибытии в Испанию.

Как заявил министр промышленности страны Рейес Марото, «новая фаза пандемии» позволила ослабить ограничения для въезда в страну, а этого давно ожидал туристический сектор.

«Испания становится одним из самых популярных направлений в мире, о чем свидетельствуют показатели спроса, которые месяц за месяцем приближаются к допандемическим уровням, и эта мера ускорит восстановление сектора, облегчив въезд международных путешественников», — сказал министр.



  • Сегодня, 07:43
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