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Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным

Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным

Жителям Украины вместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса показали новости российского телеканала, сообщили пользователи в Twitter.

В воскресенье состоялся финальный матч раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре между сборными Украины и Уэльса. Вместо игры украинские болельщики увидели репортаж из ДНР с реальными данными о преступлениях ВСУ и отрывок из последнего интервью с Владимиром Путиным журналиста Павла Зарубина на телеканале "Россия 1", сообщает РИА Новости

Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным

О неполадках также рассказали Telegram-каналы "Политика страны" и Украина.ру. Информация об этом появилась и на сайте РБК-Украина.

Уточняется, что российские новости транслировались в эфире украинских телеканалов "Футбол-1" и "Футбол-2", на каналах онлайн-сервиса Oll.tv. Позже последний опубликовал в социальной сети извинение перед зрителями за "причиненные неудобства", заявив, что платформа подверглась хакерской атаке.
Итоговый матч завершился не в пользу Украины. Счет в матче был открыт на 34-й минуте, 32-летний капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко забил гол в свои ворота, сообщает ura.news. Украина не вышла на чемпионат мира по футболу 4-й раз подряд.

Сказать, что реакция на хакерскую атаку комментатора украинского ТВ была громкой, это не сказать ничего, пишет tsargrad.tv Он и смерти русским желал, и гореть в аду, и чтобы навсегда Россия была лишена футбола. Словом, невыдержанный оказался человек
.
Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным




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