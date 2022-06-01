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Санду отправилась с официальным визитом в Киев

Санду отправилась с официальным визитом в Киев

Президент Молдовы Майя Санду 27 июня отправилась с официальным визитом в Киев. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

Майя Санду в ходе визита в Украину 27 июня побывала в городах Бородянка, Буча и Ирпень. Об этом сообщило посольство Украины в Молдове, опубликовавшее видео и фото визита Санду в украинские города. Как стало известно NM из источников в органах власти, вместе с президентом в Киев поехали министр инфраструктуры Андрей Спыну, советник президента Дорин Речан и госсекретарь министерства иностранных дел и евроинтеграции Руслан Болбочан.

Позже Санду встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Майя Санду по приглашению украинского президента находится с визитом в Украине.
  • Вчера, 15:37
  • DTV
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