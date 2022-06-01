Президент Молдовы Майя Санду 27 июня отправилась с официальным визитом в Киев. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.
Майя Санду в ходе визита в Украину 27 июня побывала в городах Бородянка, Буча и Ирпень. Об этом сообщило посольство Украины в Молдове, опубликовавшее видео и фото визита Санду в украинские города. Как стало известно NM из источников в органах власти, вместе с президентом в Киев поехали министр инфраструктуры Андрей Спыну, советник президента Дорин Речан и госсекретарь министерства иностранных дел и евроинтеграции Руслан Болбочан.
Позже Санду встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Майя Санду по приглашению украинского президента находится с визитом в Украине.