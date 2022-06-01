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Президент ПМР провел встречу с британским послом

Президент ПМР провел встречу с британским послом

Состоялась очередная встреча Президента ПМР Вадима Красносельского с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ее Величества Королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РМ Стивеном Фишером. Участие в дискуссии приняли также руководитель внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев и представитель британского посольства Юлия Гутуляк. С предыдущей – февральской – беседы прошло четыре с лишним месяца, насыщенных событиями, отметил Вадим Красносельский, приветствуя собеседников. Президент ПМР подчеркнул, что Приднестровье не должно быть заложником геополитической ситуации, сложившейся в связи с ухудшением взаимоотношений других государств, сообщает пресс-служба президента.

Участники встречи детально обсудили ряд тем. Говорили, к примеру, о принятом ПАСЕ решении признать Приднестровье оккупированной Российской Федерацией территорией.

«Я понимаю, что это решение из кейса антироссийских санкций. Но у Приднестровья это решение оптимизма не вызывает», – подчеркнул Вадим Красносельский. Он напомнил, что одновременно с нынешним решением Парламентской ассамблеи Совета Европы действует не утратившее силу Соглашение от 1992 года о мирном урегулировании, в котором прописано право пребывания на территории Приднестровья миротворческих сил России. Положения этих двух документов взаимоисключающие, отметил Президент ПМР.

Глава приднестровского государства говорил также о том, что республика сохраняет верность обозначенной ранее позиции: вооруженные силы ПМР и группа российских войск, которая находится с миротворческой миссией в Приднестровье, не вынашивают планов вооруженной агрессии по отношению к соседним государствам – даже на фоне совершенных терактов и провокаций.

«Совершенные террористические акты и диверсии не изменили моего мнения. Я не стал обвинять руководство соседних государств в их организации, понимая, что это дело рук представителей среднего звена. Я призвал прокуратуру Молдовы и ОБСЕ принять участие в расследовании. Не откликнулись. По подрыву здания МГБ ПМР и взрывов на станции «Маяк» я обращался к господину Зеленскому, призывая разобраться с целью исключения дальнейших провокационных действий. Я свою позицию не поменял. Если Приднестровье будет спровоцировано и втянуто в боевые действия, это будет фатально для мира в Европе», – отметил Вадим Красносельский, подчеркнув, что делит политиков независимо от их государственной принадлежности на две категории: кому выгоден конфликт, кому – нет.

Британский посол в свою очередь рассказал, что представляемое им государство хочет знать, какое влияние российско-украинский конфликт оказывает на другие страны. Стивен Фишер отметил, что прибыл в Тирасполь для получения достоверной информации от первоисточника относительно последствий непосредственно для Приднестровья. Дипломат также отметил, что приветствует приверженность Приднестровской Молдавской Республики принципам мирного урегулирования любых вопросов.

Собеседники говорили о переговорном процессе с Молдовой. Вадим Красносельский подчеркнул, что республика выступает за продолжение диалога.

«Контакты есть, работа ведется. Но есть ряд непонятных действий некоторых молдавских политиков, которые не привносят позитива в отношения», – констатировал руководитель приднестровского государства. В отсутствие возможности вести переговоры в формате «5+2» надо продолжать процесс, задействуя иные механизмы, подчеркнул Президент.


president.gospmr.org
  • Вчера, 15:50
  • DTV
  • Просмотров: 49
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