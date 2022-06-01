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Зеленский на встрече с Санду: У нас с Молдовой не только общая граница, но и ценности и стремления
Президент Молдовы Майя Санду встретилась со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Видео со встречи разместил Зеленский в социальных сетях.
"У нас с Молдовой не только общая граница, но и ценности и стремления. Сегодня встречаюсь с президентом Маей Санду! Ваша солидарность с нашей страной и людьми очень важна", - написал Зеленский.
"Я рада, что мы можем поговорить после всего, что произошло", — сказала ему Санду во время обсуждения.
Язык общения двух президентов был английский.
Напомним, Санду находится с визитом в Украине. В первой половине дня она посетила города Бородянка, Буча и Ирпень. Это первый визит Майи Санду в Украину с начала боевых действий.
- Вчера, 16:25
- DTV
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