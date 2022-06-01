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В Европе летом отменят более 10 тысяч рейсов: названа причина

В Европе летом отменят более 10 тысяч рейсов: названа причина

Массовые забастовки сотрудников авиакомпаний привели к задержке и отмене полетов

В Европе продолжаются массовые отмены авиарейсов. Забастовки по всей Европе усугубили хаос в аэропортах. Ожидается, что полетов в течение лета отменят еще больше.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Express.co.uk.

Туристов предупреждают о срыве летних отпусков, поскольку отмена рейсов крупными авиакомпаниями нарушает график полетов. Экипажи Ryanair, easyJet, British Airways и других компаний проводят забастовки по всей Европе. Это может привести к отмене более 10 000 летних рейсов.

Какие авиакомпании выходят на забастовки

Сотрудники Ryanair в Бельгии, Португалии, Франции, Италии и Испании принимают участие в забастовке с 25 июня по 2 июля. Сотрудники компании митингуют из-за низких зарплат и просят улучшить условия труда.

В Испании забастовки длятся уже пять дней. Во Франции прошла двухдневная забастовка - 25 и 26 июня. Вчера в аналогичном мероприятии приняли участие сотрудники компании в Италии.

Экипаж Ryanair в Великобритании на забастовки не выходил. Но там заявили, что ситуация с рейсами в стране затронет 30 000 пассажиров. И добавили, что "искренне сожалеют об этих ненужных клиентам сбоях".

В забастовках принимают участие пилоты и бортпроводники других авиакомпаний. Среди них - easyJet, Volotea, Malta Air и Crewlink.

Бортпроводники и Malta Air и CrewLink в Италии также прекратили работу в субботу, 25 июня. Пилоты из Норвегии, Швеции и Дании, работающие на скандинавскую авиакомпанию SAS, анонсировали забастовку на среду, 29 июня.
rbc.ua
  • Вчера, 17:14
  • DTV
  • Просмотров: 62
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