Согласно статье 112 Трудового кодекса Приднестровья 1, 2 и 3 января - Новый год, 23 февраля – День защитника Отечества, 9 мая – День Победы, 7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции являются нерабочими праздничными днями, 7 января - Рождество Христово, определяемый по православному церковному календарю, является дополнительным выходным днем в соответствии с пунктом 4 статьи 111 Трудового кодекса.
Учитывая, что нерабочий праздничный день 1 января совпал с выходным днем (воскресенье), то в соответствии с пунктом 2 вышеуказанной статьи, выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, то есть на 4 января. Таким образом, 4 января является выходным днем, сообщается на сайте Минсоцзащиты.
В 2023 году в соответствии с графиком пятидневной рабочей недели:
а) период между нерабочими праздничными днями (1, 2, 3 января), выходным днем (4 января) и дополнительным выходным днем (7 января), предусматривает два рабочих дня (5 и 6 января);
б) период между нерабочим праздничным днем (23 февраля) и выходными днями (25 и 26 февраля) предусматривает один рабочий день (24 февраля);
в) период между выходными днями (6 и 7 мая) и нерабочим праздничным днем (9 мая) предусматривает один рабочий день (8 мая);
г) период между выходными днями (4 и 5 ноября) и нерабочим праздничным днем (7 ноября) предусматривает один рабочий день (6 ноября).
Принимая во внимание вышеизложенное, в целях более рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для отдыха, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня 2022 года № 234 «О переносе выходных дней в 2023 году» (САЗ 22-24) предусмотрено перенести следующие выходные дни:
- с субботы 14 января на четверг 5 января;
- с субботы 28 января на пятницу 6 января;
- с субботы 18 февраля на пятницу 24 февраля;
- с субботы 6 мая на понедельник 8 мая;
- с субботы 11 ноября на понедельник 6 ноября.
Таким образом, в 2023 году рабочими днями объявлены: 14 января, 28 января, 18 февраля, 6 мая, 11 ноября.
Выходные дни при пятидневной рабочей неделе:
- на новогодние праздники составят 9 дней (с 31 декабря по 8 января);
- в честь Дня защитника Отечества – 4 дня (с 23 по 26 февраля);
- на пасхальные праздники и День поминовения усопших – по 3 дня (с 15 по 17 апреля, с 22 по 24 апреля соответственно);
- в честь Дня международной солидарности трудящихся – 4 дня (с 29 апреля по 2 мая);
- в честь Дня Победы и Дня Республики – по 3 дня (с 7 по 9 мая, со 2 по 4 сентября соответственно);
- в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции – 4 дня (с 4 по 7 ноября).
Перенос выходных дней в 2023 году обеспечит упорядочение рабочих дней, нерабочих праздничных и выходных дней и эффективное использование рабочего времени и времени отдыха.