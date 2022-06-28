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Впервые с мая 2015 года доллар на Мосбирже упал ниже 52 рублей

Впервые с мая 2015 года доллар на Мосбирже упал ниже 52 рублей

Курс доллара во вторник на Мосбирже опустился ниже 52 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Динамика их была такой: к 18:00 американская валюта потеряла 2,81% и опустилась до 51,88 рубля. А к 18:04 замедлила падение до 2,59%. Доллар установился на уровне 52 руб., чего не случалось с мая 2015 года.

Курс евро во вторник опустился ниже 55 рублей, тоже впервые с мая 2015 года, передает mk.ru.

Однако к 17:25 евро чуть приподнялся и остановился на уровне 55,03 рубля.

Ранее эксперты поясняли, что падение валют происходит в связи с низким на них спросом. Кроме того падает спрос на западные услуги и товары, поэтому и курс не может оставаться прежним.
  • Сегодня, 19:49
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