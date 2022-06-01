Dnestr.TV

 
0

Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров в России

Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в страну. Документ, инициированный правительством РФ, опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет кабмин правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав - на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы. Таким образом, закон ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности, сообщает ТАСС.

Как пояснил ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Жуков, инициатива "снизит рост цен на импортируемые товары в связи с действиями недружественных стран". В заключении комитета Госдумы по экономполитике также отмечалось, что закон позволит как обеспечить интересы отечественных потребителей, так и в целом будет способствовать развитию российской экономики в условиях санкций.

В начале мая Минпромторг РФ опубликовал перечень из более 50 категорий товаров, которые будут доступны для параллельного импорта. В него вошли самые разные предметы: от растений до лекарств, от мыла до оружия. В части техники и электроники в перечень включена продукция таких брендов, как Siemens, Panasonic, Apple, Intel, Samsung, Dyson, Electolux, GoPro, Asus, JBL, Logitech и многих других. Крупнейшие российские маркетплейсы - Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет" - заявили о готовности работать с товарами, ввезенными по схеме параллельного импорта.
  • Сегодня, 20:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна