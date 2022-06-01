Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в страну. Документ, инициированный правительством РФ, опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон наделяет кабмин правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав - на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы. Таким образом, закон ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности, сообщает ТАСС.
Как пояснил ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Жуков, инициатива "снизит рост цен на импортируемые товары в связи с действиями недружественных стран". В заключении комитета Госдумы по экономполитике также отмечалось, что закон позволит как обеспечить интересы отечественных потребителей, так и в целом будет способствовать развитию российской экономики в условиях санкций.
В начале мая Минпромторг РФ опубликовал перечень из более 50 категорий товаров, которые будут доступны для параллельного импорта. В него вошли самые разные предметы: от растений до лекарств, от мыла до оружия. В части техники и электроники в перечень включена продукция таких брендов, как Siemens, Panasonic, Apple, Intel, Samsung, Dyson, Electolux, GoPro, Asus, JBL, Logitech и многих других. Крупнейшие российские маркетплейсы - Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет" - заявили о готовности работать с товарами, ввезенными по схеме параллельного импорта.