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МИД подтвердил получение ноты Киева о введении визового режима с Россией

МИД подтвердил получение ноты Киева о введении визового режима с Россией

Москва примет решение об ответе на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России и гуманитарного аспекта, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

"Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов", — сказал он

Полищук пояснил, что "в течение последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда россиян". Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.

"Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать. Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие", — заключил собеседник агентства.

Визовый режим для россиян начинает действовать на Украине с 1 июля.
  • Сегодня, 07:54
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