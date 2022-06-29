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В Техасе 51 нелегальный мигрант задохнулся в грузовике, 13 госпитализированы

В Техасе 51 нелегальный мигрант задохнулся в грузовике, 13 госпитализированы

Число мигрантов, которые погибли от удушья в кузове трейлера в Техасе, достигло 51, в больницах находятся 13 человек в тяжелом состоянии, сообщил мексиканский консул в Техасе Рубен Минутти.

«Всего госпитализированы в различные медучреждения 13 человек. В основном состояние раненых тяжелое, с неврологической, почечной, печеночной недостаточностью и внутренними кровотечениями. Число погибших в настоящий момент — 51 человек», — сообщил Минутти в ходе пресс-конференции, которую транслировало Milenio TV.

Фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. Ранее сообщалось о 50 погибших. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционера, передает eadaily.com.

Среди жертв этой трагедии по меньшей мере 27 — мексиканцы. В МИД латиноамериканской страны ранее заявили, что генеральная прокуратура республики будет участвовать в расследовании.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что эти прискорбные события, связанные с бедностью и отчаянием жителей Центральной Америки и Мексики, происходят из-за процветающей торговли людьми и отсутствия контроля на границе Мексики и США и внутри Штатов.

Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние 9 месяцев превысило миллион человек.

ООН в связи с трагедией в Техасе выступает за стратегию по миграции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш шокирован гибелью мигрантов в американском Техасе, необходима всеобъемлющая стратегия по безопасной и регулируемой миграции в регионе.
Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС

"Генеральный секретарь ООН шокирован и опечален сообщениями о том, что около 50 мигрантов погибли в Сан-Антонио. Для нас очень важно, что власти США и Мексики расследуют [дело], чтобы привлечь к ответственности всех виновных в этой ужасной череде событий", - сказал Дюжаррик.

По словам представителя генсека, это подчеркивает ту трагедию, с которой сталкиваются мигранты. "Это подчеркивает необходимость всеобъемлющей стратегии для безопасной, упорядоченной, регулируемой миграции в регионе", - отметил он.

Как заявил ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, к настоящему времени "известно о 50 погибших, 22 человека - из Мексики, семеро - из Гватемалы, двое - из Гондураса, данных о гражданстве еще 19 пока нет". По данным американских СМИ, нелегальные мигранты были найдены мертвыми внутри фуры в пригороде Сан-Антонио вечером в понедельник. Несколько человек, находящихся внутри, выжили и были доставлены в местные больницы. Три человека взяты под стражу в связи с инцидентом.
  • Сегодня, 07:58
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