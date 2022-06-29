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Азербайджан переложил на Армению ответственность за обострение на границе

Азербайджан переложил на Армению ответственность за обострение на границе

В ночь на 29 июня Вооружëнные силы Армении с позиций, расположенных в Гегаркуникской области, обстреляли из различного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении посëлка Юхари Айрым Кельбаджарского района, сообщает в среду утром Министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями ВС Азербайджана были предприняты адекватные ответные меры, говорится в сообщении.

Вся ответственность за обострение ситуации на государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении, указали в Минобороны республики.

В последние месяцы азербайджанская сторона не раз вменяла Армении попытки обострить ситуацию на границе. Во всех предыдущих подобных случаях, когда азербайджанская сторона обвиняла вооружëнные силы соседней республики в обстрелах своей территории, Минобороны Армении выступало с опровержением, указывая, что Баку распространяет дезинформацию.

eadaily.com
  • Сегодня, 08:06
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