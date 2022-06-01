Президент ПМР Вадим Красносельский принял участие в пленарном заседании Верховного Совета ПМР. Один из вопросов повестки – заявление приднестровских парламентариев, призванное привлечь внимание мирового сообщества к ситуации вокруг Приднестровья, которую депутаты охарактеризовали как взрывоопасную. Текст депутатского заявления озвучила вице-спикер Галина Антюфеева, предварительно отметив, что сегодня состоялось заседание профильного парламентского комитета, участие в котором принял Министр иностранных дел ПМР. Виталий Игнатьев подробно проинформировал депутатов о положении дел во внешней политике и о влиянии геополитических процессов на ситуацию в Приднестровье, сообщает пресс-служба главы государства.
«Депутаты высшего представительного и законодательного органа власти Приднестровской Молдавской Республики, выражая волю многонационального народа Приднестровья, ответственно заявляют, что Приднестровская Молдавская Республика - исключительно миролюбивое государство, приверженное принципам нейтралитета и решения всех конфликтов за столом переговоров. Мы никогда не вынашивали никаких агрессивных планов в отношении сопредельных стран или других членов международного сообщества.
За всю историю своего существования Приднестровье не дало ни одного повода усомниться в наших добрососедских намерениях, в открытости к конструктивному и взаимоуважительному сотрудничеству. Несмотря на все экономические трудности, связанные со сложившейся ситуацией, Приднестровье приютило на своей территории десятки тысяч украинских беженцев и впредь готово оказывать всю необходимую помощь людям, оказавшимся в сложном положении.
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики твердо стоит на позиции неизменной поддержки переговорных методов в процессе урегулирования взаимоотношений с Республикой Молдова, основанного на мнении и воле народа. Также выступаем за конструктивный диалог с Украиной, с которой Приднестровье объединяют широкие исторические, этнические, экономические и культурные связи.
Любые заявления должностных лиц Украины о возможности каких-либо агрессивных действий как со стороны Приднестровья, так и со стороны российских военнослужащих, находящихся на его территории, являются беспочвенными.
Приднестровье твердо придерживается принципа мирного сосуществования и не ведет каких-либо военных приготовлений.
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики призывает руководство соседней Республики Молдова отказаться от любых планов по милитаризации своего государства. Считаем, что односторонние попытки по изменению сложившегося в регионе баланса сил полностью противоречат целям сохранения и укрепления доверия между сторонами конфликта и не помогут обеспечить мир и стабильность на берегах Днестра.
В этом контексте Верховный Совет, как и весь многонациональный народ Приднестровской Молдавской Республики, являясь сторонниками мира и взаимопонимания, призывают руководство соседних государств реально оценивать ситуацию, проявить взвешенный подход, принять во внимание конструктивную позицию Приднестровья и не допустить эскалации напряженности в общем региональном пространстве», – говорится в тексте заявления Верховного Совета ПМР, единогласно принятого депутатским корпусом.
Президент ПМР Вадим Красносельский поддержал инициативу народных избранников, отметив, что заявление отражает мнение приднестровского народа. Глава государства подчеркнул, что приднестровская позиция миролюбия и добрососедства сохраняется десятилетиями. Вадим Красносельский говорил о том, что жителям соседних государств на протяжении длительного периода внушали, что Приднестровье представляет опасность, формируя негативный образ врага украинского и молдавского народов. Звучащие сегодня обвинения в якобы приготовлениях Приднестровья к ведению военных действий и вероятности проявления агрессии по отношению к Украине Вадим Красносельский назвал ложными, провокационными и необоснованными, отметив, что скрыть подобного рода подготовку невозможно. Вадим Красносельский заверил в стремлении приднестровцев к сохранению мира и готовности продолжить оказание помощи нуждающимся в ней гражданам Украины.
«Вызывает сожаление незнание ситуации. На протяжении уже десятка лет, даже более того, народу и Украины и Молдовы внушают образ врага в лице Приднестровья, создавая нехороший имидж приднестровского народа для мирового сообщества. По большому счету руководство Молдовы и Украины сами испугали свой собственный народ... Приднестровье, к сожалению, попало в непростую ситуацию, когда нам приходится оправдываться, доказывать свою миролюбивую позицию. По большому счету все, что идёт с экранов телевизоров в Молдове и Украине, - это для внутреннего потребителя, это не для нас, мы все понимаем. Конечно, заявления некоторых должностных лиц настораживают. Наша позиция постоянна – мир на приднестровской земле, мир вокруг нас. Мы сторонники и приверженцы переговорного процесса. За все время своего существования, практически за 32 года, мы показали, как надо жить в мире многонациональному народу. Мы создали приднестровский народ, который состоит из 72 национальностей. Возможно, это и раздражает: непризнанное государство – пример и гарант мира, а вот признанные не смогли договориться. Поэтому мы остаемся на своих позициях, мы не вынашиваем агрессивных планов в отношении наших соседей, но однозначно готовы себя защитить в случае агрессии против ПМР, пусть в этом никто не сомневается», – подчеркнул Вадим Красносельский. Принятое законодателями заявление Президент назвал важным, еще раз подчеркнув, что оно отражает позицию руководства и народа Приднестровья.
Заявление Верховного Совета после официальной процедуры подписания будет направлено участникам формата «5+2» и распространено посредством СМИ. president.gospmr.org