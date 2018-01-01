В Молдове страховой полис между владельцем транспортного средства и страховщиком можно будет заключить и в электронном виде, без использования электронной подписи. Договор будет считаться подписанным, когда владелец оплатит страховой взнос.
Кабмин РМ утвердил сегодня ряд поправок в Закон об обязательном страховании гражданской ответственности за ущерб, причиненный транспортными средствами, Кодекс правонарушений Республики Молдова и Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает nokta.md.
Поправки в Кодекс о правонарушениях касаются увеличения штрафа за управление транспортным средством без наличия полиса ОСАГО (договор обязательного страхования автогражданской ответственности, который поможет собственнику автомобиля финансово обезопасить себя на случай ДТП по его вине. — прим. ред.) в бумажной или электронной форме или без данных из единой информационной системы обязательного страхования автогражданской ответственности. Штраф составит от 1500 до 3000 леев. Сейчас штраф за отсутствие автостраховки для физических лиц составляет от 3 до 6 у.е., или от 150 до 600 леев.
В то же время поправки к Закону о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма предусматривают отказ от применения мер предосторожности для клиентов, обращающихся за выдачей обязательного страхования ущерба автотранспортных средств. Проект был рассмотрен Парламентом в первом чтении и будет представлен на рассмотрение во втором чтении.