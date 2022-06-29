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Сирия признала государственный суверенитет республик Донбасса

Сирия признала государственный суверенитет республик Донбасса

Сирийская Арабская Республика признала независимость и государственный суверенитет республик Донбасса, сообщает сегодня, 29 июня, государственное информагентство SANA.

Официальный источник в Министерстве иностранных дел САР заявил:

«Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как Луганской Народной Республики, так и Донецкой Народной Республики».

Президент Сирии Башар Асад ранее в этом месяце объявил об официальном старте процедуры признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
eadaily.com

  • Вчера, 21:23
  • DTV
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