Сирийская Арабская Республика признала независимость и государственный суверенитет республик Донбасса, сообщает сегодня, 29 июня, государственное информагентство SANA.
Официальный источник в Министерстве иностранных дел САР заявил:
«Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как Луганской Народной Республики, так и Донецкой Народной Республики».
Президент Сирии Башар Асад ранее в этом месяце объявил об официальном старте процедуры признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. eadaily.com