Сегодня, в день 30-летия со дня образования дипломатической службы Приднестровья (первоначально называлась республиканским бюро внешних связей), в малом зале Дворца Республики состоялось расширенное отчётное заседание коллегии МИД. В её работе, кроме нынешних сотрудников внешнеполитического ведомства и ветеранов дипслужбы, приняли участие: Президент Вадим Красносельский, первый глава государства Игорь Смирнов, руководитель Правительства Александр Розенберг, председатель Верховного Совета Александр Коршунов, главы иностранных представительств.
Выступая перед собравшимися, Вадим Красносельский указал качества, которым должен соответствовать на современном этапе развития нашего государства сотрудник Министерства иностранных дел.
«Работает человеческий фактор, и от конкретного сотрудника Министерства иностранных дел зависит судьба Приднестровья. Хочу высказать своё мнение, каким я вижу сотрудника МИД. Каждый наш дипломат должен понимать неизбежность признания Приднестровской Молдавской Республики. Он должен знать смысл признания: почему мы имеем право на это. Конечно же, это знание тысячелетней истории Приднестровья, истории нашей государственности. Это понимание того, что за 32 года здесь сформирована своя общность – приднестровский народ», - сказал Президент.
При этом Вадим Красносельский подчеркнул, что в соседней Молдове сформирована новая общность – «бессарабские румыны», которая в корне отличается от идентичности приднестровцев. Особо глава государства подчеркнул, что кишинёвские власти, в отличие от приднестровских, ни разу не спрашивали мнения собственных сограждан о том, по какому пути должна идти их страна, передает novostipmr.com.
«Я с большой долей иронии слушаю заявления молдавских политиков, которые решают судьбу Приднестровья и высказываются за приднестровский народ. При этом не спросив ни разу свой собственный народ. На мой взгляд, молдавские политики бояться собственного народа, его мнения. Боятся спросить, куда двигаться Молдове», - заметил по этому поводу Вадим Красносельский, заключив, что, "если народ решил – это правильно".
При этом Президент напомнил итоги референдума 17 сентября 2006 года, когда подавляющее большинство приднестровцев высказалось за независимость своей республики.
Что же касается позиции официального Кишинёва, то глава государства подчеркнул, что она никогда не менялась на протяжении долгих лет, сколько ведётся переговорный процесс по молдо-приднестровскому урегулированию.
«То, что молдавский переговорщик был не прост, тяжёл – это тоже факт. Я сейчас смотрю российские СМИ. Многие обвиняют госпожу Санду и молдавское руководство в целом в антиприднестровских мерах, в антироссийских выпадах. Но прошу заметить, что госпожа Санду не выдумала ничего нового. Она освоила всё старое, что было при её предшественниках. Ограничения в отношении нашей банковской системы, стагнация переговорного процесса, проблемы с номерными знаками – всё это было при прежних властях Молдовы», - заметил Президент.
В очередной раз глава государства подчеркнул, что ни Приднестровье, ни российские военные, расквартированные на территории республики, никакой угрозы соседям не несут.
«Эту теорему постоянно надо доказывать – заявления делать. Потому что наши соседи не готовы к правде. Они долгие годы занимались негативной пропагандой в отношении Приднестровья, извращали нашу суть. Что они должны сейчас сказать своей аудитории? “Мы вас обманывали столько-то лет, а сейчас всё прекрасно”. Они загнали себя своей же ложью в тупик, но пытаются юлить. Получается нехорошо», - подчеркнул Вадим Красносельский, напомнив о принятом в среду обращении Верховного Совета к участникам переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию в формате "5+2" (Молдова и Приднестровье – стороны; Россия, ОБСЕ и Украина – посредники; ЕС и США – наблюдатели).
Особо глава государства напомнил о проблеме получения приднестровцами российского гражданства и обмена просроченных заграничных паспортов РФ, призвав приднестровских дипломатов более активно действовать на этом направлении.
«У меня достаточно толстая папка, в десяти томах уже, с заявлениями людей, которые со своей болью обращаются к Президенту, другим органам власти и управления с просьбами продления просроченных паспортов. Ситуаций жизненных масса. Кому-то надо на операцию ехать. Кто-то хочет поступать на учёбу куда-то. Есть родственные связи… Надо выходить из этой позиции. Где была проблема, там она и осталась. Как я могу помочь? В этом случае я бессилен. Изготовить российский паспорт не моя компетенция», - сказал Президент.
Возвращаясь к профессиональным качествам сотрудников МИД, Вадим Красносельский также указал, что приднестровский дипломат должен быть понимающим, с открытой душой, спокойным, хладнокровным, уравновешенным и прагматичным.
К юбилейной дате была учреждена медаль «30 лет Министерству иностранных дел ПМР». Среди первых награждённых: Вадим Красносельский, Игорь Смирнов, Александр Розенберг, Александр Коршунов, вице-спикер парламента и председатель комиссии Верховного Совета по внешней политике и международным связям Галина Антюфеева, сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья (орган, руководящий миротворческой операцией на берегах Днестра) Олег Беляков.
Указом Президента министру иностранных дел Виталию Игнатьеву присвоено почётное звание Заслуженного работника дипломатической службы, а замглавы МИД Александр Стецюк награждён орденом «Трудовая Слава». Государственных наград удостоен ещё ряд сотрудников внешнеполитического ведомства. novostipmr.com