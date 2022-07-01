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5 июля будут вести выездные приёмы граждан в территориальных отделах внутренних дел

5 июля будут вести выездные приёмы граждан в территориальных отделах внутренних дел

С 10:00 до 12:00 в Каменском РОВД (г. Каменка, ул. Пролетарская, 4) и с 14:00 до 16:00 в Рыбницком ОВД (г. Рыбница, ул. Кирова, 89) будет вести приём граждан первый заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности МВД ПМР Андрей Николаевич Барабаш.

С 10:00 до 12:00 в Григориопольском РОВД (г. Григориополь, ул. Дзержинского, 22а) и с 14:00 до 16:00 в Дубоссарском РОВД (г. Дубоссары, ул. Горького, 27) с гражданами встретится заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции МВД ПМР Сергей Иванович Сары.

С 10:00 до 12:00 в Слободзейском РОВД (г. Слободзея, ул. Фрунзе, 28) и с 14:00 до 16:00 в УВД г. Бендеры (г. Бендеры, ул. Дзержинского, 53) граждан примет заместитель министра внутренних дел по работе с личным составом и кадрами МВД ПМР Евгений Михайлович Назаренко.

По вопросу предварительной записи на приём обращаться в территориальные отделы внутренних дел.
mvdpmr.org
  • Вчера, 19:56
  • DTV
  • Просмотров: 39
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