Dnestr.TV

 
0

Умер классик советской анимации Леонид Шварцман

Умер классик советской анимации Леонид Шварцман

Классик советской анимации Леонид Шварцман, создатель облика Чебурашки и множества других героев, умер в возрасте 101 года.

Об этом в субботу сообщил шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"Леонида Ароновича Шварцмана не стало", - сказал Капков.

Шварцман был одним из тех, кто подарил нескольким поколениям зрителей мультфильмы "Снежная королева", "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Крокодил Гена", "Котенок по имени Гав", "38 попугаев" и многие другие.

Леонид Аронович Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске в семье бухгалтера и домохозяйки.

При рождении получил имя Израиль. Сменил его возрасте 40 лет, поскольку, по собственному свидетельству Шварцмана, с детства "все вокруг" звали его Лёлей.

В 1941 года окончил школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры (ныне Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской академии художеств). В 1951 году окончил в Москве художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, теперь Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова).

Во время Великой Отечественной войны работал учеником токаря, затем токарем на Кировском заводе в Ленинграде, а с ноября 1941 года - в эвакуации на танковом заводе в Челябинске.

В 1948 году, не прерывая обучения на третьем курсе ВГИКа, пришел на московскую киностудию "Союзмультфильм" ассистентом режиссера. Проработал на студии более 50 лет, до 2001 года. В 1951-1975 годах - художник-постановщик анимационных фильмов (до 1963 года - в соавторстве с Александром Винокуровым). В качестве художника-постановщика работал с режиссерами Львом Атамановым ("Аленький цветочек", 1952; "Золотая антилопа", 1954; "Пес и кот", 1955; "Снежная королева", 1957; "Котенок по имени Гав", 1976-1980), Иваном Аксенчуком ("Дядя Стёпа - милиционер", 1964), Романом Качановым ("Варежка", 1967; четыре мультфильма о Крокодиле Гене и Чебурашке, 1971-1983; "Аврора", 1973), Иваном Уфимцевым ("38 попугаев"; 1976-1992). Многие из этих картин были отмечены призами международных фестивалей. Шварцман создал облик одного из самых известных персонажей советской анимации - Чебурашки.

С 1975 года работал режиссером на "Союзмультфильме". После смерти Льва Атаманова снял пятую серию из цикла о котенке по имени Гав (1982). Наиболее известная режиссерская работа Шварцмана - семь частей анимационного фильма "Обезьянки" (1983-1997), отдельные серии были удостоены призов фестивалей в Тампере (Финляндия; 1983) и Минске (1984).

В числе других работ режиссера - "Как верблюжонок и ослик в школу ходили" (1975), "Я жду тебя, кит!" (1986), "Доверчивый дракон" (1988), "Всех поймал" (1989), "Невиданная, неслыханная" (1990).

Шварцман также известен как иллюстратор детских книг и классических литературных произведений. В этом качестве сотрудничал с советскими издательствами "Малыш", "Детгиз", "Просвещение", студией "Диафильм" и другими. В 2010 году был издан альбом работ художника "Классик по имени Лёля в стране Мультипликации".

В 2000-х годах снялся в нескольких документальных фильмах, посвященных анимационному кино.

Награды и премии
Шварцман был награжден орденом Александра Невского (2020, "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность") и медалями, в т. ч. "За оборону Ленинграда".

Народный художник Российской Федерации (2002, "за большие заслуги в области искусства"), заслуженный художник РСФСР (1981, "за заслуги в области советского киноискусства"). Лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества (2017, "за вклад в развитие отечественного анимационного искусства").

Ветеран труда.

Обладатель приза "За вклад в профессию" (2006, XI Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале), лауреат премии "Голливуд - детям" Детского фонда Одри Хепбёрн (1997). Был членом академии кинематографических искусств "Ника" и Международной ассоциации мультипликационного кино (АСИФА), почетным директором Московского музея анимации.

Персональные выставки художника проходили в 2000 и 2011 годах в Москве.

Шварцман был женат на Татьяне Домбровской (1925-2021), художнике-аниматоре, ассистенте режиссера.

  • Вчера, 21:43
  • DTV
  • Просмотров: 28
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна