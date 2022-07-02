Dnestr.TV

 
0

ПЦР-тест остается обязательным условием для въезда в Россию

ПЦР-тест остается обязательным условием для въезда в Россию

ПЦР-тест остается обязательным условием въезда в Россию для непривитых и не переболевших коронавирусом граждан, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор. Ранее турецкие власти отменили требование о предоставлении результата ПЦР-теста или теста на антитела при въезде в страну, которое было введено в рамках борьбы с пандемией, передает gazeta.ru

До этого власти Таиланда отменили ПЦР-тест по прибытии для вакцинированных от COVID-19 гостей. В декабре прошлого года Таиланд решил закрыть все провинции для туристов, кроме Пхукета.

Испания отменила требование о наличии сертификата о вакцинации для пересечения своей границы, теперь всем туристам можно въезжать в страну по ПЦР-тестам.

Также в страну можно въехать по сертификату о вакцинации, одобренному Минздравом Испании или справке о перенесенном в течение 180 дней коронавирусе. Детям младше 12 лет никакие сертификаты или справки не нужны.

Министерство промышленности, торговли и туризма пояснило, что новое правило «ослабляет» требования, чтобы приравнять туристов из стран, не входящих в ЕС, к гражданам Евросоюза и ассоциированных стран Шенгенского соглашения в преддверии туристического сезона.
gazeta.ru
  • Вчера, 21:46
  • DTV
  • Просмотров: 27
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна