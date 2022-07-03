Три человека погибли, четверо пострадали в Белгороде, где утром 3 июля сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, мужчина и ребенок 10 лет госпитализированы, мужчина в тяжелом состоянии. Еще двоих осмотрели на месте происшествия. Вся необходимая помощь медиками оказывается.
В Белгороде была слышна серия громких звуков, предположительно, сработала система ПВО. Загорелся частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Частично разрушены 11 многоквартирных домов, 39 частных домов повреждены.
По предварительной информации, частично разрушены дома по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова, а также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять полностью, сообщил губернатор в своем телеграм-канале.
В ближайшее время начнется поквартирный обход в поврежденной пятиэтажке, специалисты оценят ущерб.
«Сейчас начнем замеры, большой объем. Внутри много мебели пострадало. Все расходы возьмем на себя, не переживайте. Надо сделать замеры, поскольку окна пострадали», — пишет Гладков.
Число погибших в результате удара вооруженных формирований Украины по Белгороду выросло до четырех человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Трое из них, по его данным, — граждане Украины.
Как сообщало EADaily, утром 3 июля стало известно, что в результате атаки противника в Белгороде погибли три человека, четверо пострадали, разрушены дома мирных граждан. В Минобороны России уточнили, что ракетный удар Киева целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов.
«Средствами противовоздушной оборный все три запущенные украинскими националистами по Белгороду ракеты „Точка-У“ с кассетными головными частями уничтожены в воздухе, в результате поражения украинских ракет средствами ПВО обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде», — сообщили в министерстве.
Губернатор Белгородской области заявил, что раненым после обстрела Белгорода выплатят по 500 тысяч рублей и отправят в санаторий, когда они смогут. Семье погибшего гражданина России выплатят 3 миллиона рублей.
Он также уточнил, что число поврежденных после обстрела Белгорода многоквартирных домов увеличилось до 21, частных жилых — 40.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает, что ответ за удар по Белгороду должен быть быстрым и сокрушительным.
«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жёсткого, в том числе военного ответа», — заявил сенатор в своем телеграм-канале. В противном случае, отметил он, мирные россияне продолжат гибнуть.