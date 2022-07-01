Dnestr.TV

 
0

Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики

Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики

Как отметили в Минобороны, ВС РФ и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и некоторыми близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в Минобороны России.

"Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики", - заявили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, ВС РФ и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и некоторыми близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Белая Гора, Новодружеск и Малорязанцево. "Общая площадь освобожденных за последние 24 часа территорий составила 182 квадратных километра", - подчеркнули в Минобороны России.

tass.ru
  • Вчера, 12:29
  • DTV
  • Просмотров: 77
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна