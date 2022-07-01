Как отметили в Минобороны, ВС РФ и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и некоторыми близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в Минобороны России.
"Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики", - заявили в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, ВС РФ и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и некоторыми близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Белая Гора, Новодружеск и Малорязанцево. "Общая площадь освобожденных за последние 24 часа территорий составила 182 квадратных километра", - подчеркнули в Минобороны России.