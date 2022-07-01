Борис Джонсон объявил в обращении к нации, что решил уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Процедура выбора нового премьера и лидера тори будет определена на следующей неделе, сообщает kommersant
«Очевидно, что воля Консервативной партии заключается в том, что у нее должен быть новый лидер»,— сказал господин Джонсон в ходе своего обращения, транслировавшегося британскими СМИ.
Он подчеркнул, что продолжит исполнять обязанности премьер-министра до назначения нового лидера Консервативной партии. Процесс его выбора, по мнению господина Джонсона, должен начаться уже сейчас.
Британский политик также заявил, что Великобритания вне зависимости от кадровых перестановок в кабмине продолжит поддерживать Украину: «Позвольте мне сказать жителям Украины, что я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как это требуется».
Борис Джонсон охарактеризовал свою деятельность на посту премьер-министра как «лучшую работу в мире», от которой ему грустно отказываться. Он добавил, что окажет своему будущему преемнику «всю необходимую поддержку», а британскому народу выразил благодарность за оказанную «огромную привилегию».
Господин Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019-го года. В период его правления страна прекратила членство в Европейском союзе.
Борис Джонсон до последнего отказывался уходить со своего поста, утверждая, что правительство не должно меняться во время кризиса.
Британский телеканал ITV сообщил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил уйти в отставку. Об этом также сообщает The Sun, ВВС и другие британские СМИ. По их данным, отставку господина Джонсона можно ожидать уже сегодня, 7 июля. На Даунинг-стрит сообщили, что премьер выступит с обращением в течение дня. По данным BBC, господин Джонсон уже назначил новое правительство, пишет kommersant
BBC уточняет, что Борис Джонсон сегодня уйдет с поста лидера консерваторов, но будет исполнять обязанности премьер-министра до осени. Издание отмечает что этим летом состоится гонка за лидерство в Консервативной партии, а новый премьер-министр будет назначен на съезде партии в октябре.
Как ранее писал Bloomberg, главными претендентами на пост премьера после отставки господина Джонсона являются министр финансов Риши Сунак, министр торговли Пенни Мордонт, министр обороны Бен Уоллес, а также министр иностранных дел Лиз Трасс и новый канцлер Казначейства Надхим Захави. За последние дни правительство Великобритании покинули около 50 политиков. Недовольство премьер-министром и его правительством связано с назначением экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к мужчинам, а также скандалом с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020–2021 годах, в которых участвовал господин Джонсон.
В связи с этим 6 июля депутаты по Консервативной партии пытались вынести ему вотум недоверия. За отставку премьер-министра выступили больше половины британцев, писательница Джоан Роулинг и даже главный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри, от лица которого в Twitter появилась запись, что он больше не может жить в одном доме с нынешним премьером: «Либо он уйдет, либо я». Сам Борис Джонсон до последнего отказывался уходить со своего поста, утверждая, что правительство не должно меняться во время кризиса.