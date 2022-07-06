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Минздрав Молдовы пропагандирует мужскую стерилизацию

Минздрав Молдовы пропагандирует мужскую стерилизацию

Министерство здравоохранения РМ опубликовало информационное видео о стерилизации мужчин. В нем врач акушер-гинеколог разъясняет, что такое вазэктомия*. Ролик записан на государственном языке, но видео снабжено русскими субтитрами, пишет esp.md

Видеоролик о мужской стерилизации снят Веб-платформой Suntparinte.md, которая публикует, как заявляют её создатели, полезную и интересную информацию о питании, здоровье и образовании детей. Её, как сообщается, готовят к публикации в сотрудничестве с экспертами из различных областей, таких как: здравоохранение, педиатрия, стоматология, неонатология, психология, образование, педагогика, диетология, социальная и родительская помощь и прочее.



В пояснительном видеоролике, опубликованном на ютуб-канале вэб-сайта принял участие акушер-гинеколог Кэтэлин Кауш, который сопроводил видео следующим описанием:

«Я часто получаю сообщения с вопросами о том, существуют ли методы контрацепции для мужчин и эффективны ли они. Да, есть! Мужская стерилизация — это одна из них. Он не влияет на мужественность, работоспособность или качество сексуальных отношений», — заявляет специалист.

*Вазэктомия (от лат. vas «сосуд; проток» и др.-греч. ἐκτομή «вырезание, усечение») — хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин.

  • Сегодня, 14:04
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