Dnestr.TV

 
0

В Правительстве представили показатели внешнеэкономической деятельности за июнь

В Правительстве представили показатели внешнеэкономической деятельности за июнь

Обзор внешнеэкономической деятельности по итогам июня был представлен на заседании Координационного совета при Правительстве. По сравнению с майскими показателями отмечено снижение экспорта на 8%. Объём импортной продукции (без учёта топливно-энергетических товаров) в июне превысил майские показатели на 1%. В то же время к прошлогодней отметке сокращение составило порядка 9%.

Экспорт металлургической продукции сохранился на уровне мая, при этом отставание к прошлогодней отметке составляет почти 58%. В целом с начала года объём продаж в металлургической отрасли сформировал более трети от общего показателя экспорта – это 34,4%, сообщает пресс-служба Правительства.

Наблюдается снижение объёма экспортируемых топливно-энергетических товаров – показатель июня ниже майского почти на 17%, а прошлогоднего – на 0,6%. Также величина экспорта продовольственных товаров и сырья в июне ниже уровня мая почти в 2 раза, при этом относительно июня 2021 года был отмечен рост почти в 3 раза.

Положительная динамика отмечается в части экспорта товаров лёгкой промышленности: в июне рост к майскому показателю составил 32,2%, значение июня прошлого года было превышено на 21,6%.

Объём экспорта минеральных продуктов в июне продолжил расти и к уровню мая увеличился на 14,3%, в сравнении с прошлогодним значением прирост составил порядка 16%.

Увеличение поставок наблюдается и в машиностроительной отрасли. К отметке мая экспорт продукции вырос на 4%.

Объём импортной продукции (без учёта топливно-энергетических товаров) в июне превысил майские показатели на 1%. В то же время к прошлогодней отметке сокращение составило порядка 9%.

«Основное влияние на динамику июньского показателя импорта оказало сокращение стоимостной оценки импорта продовольствия, химической продукции и сырья для лёгкой промышленности. При этом отмечается наращивание закупок сырья для металлургического производства», – отметила замминистра экономического развития.

Учитывая положительную динамику в части урегулирования вопросов, связанных с поставкой фармацевтической продукции, в июне показатели объёмов импорта в 1,7 раза превысили майские и на 2,7% - прошлогоднее значение. Импорт машиностроительной продукции увеличился на 4,4% к показателю прошлого месяца.
  • Сегодня, 09:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна