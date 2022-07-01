Обзор внешнеэкономической деятельности по итогам июня был представлен на заседании Координационного совета при Правительстве. По сравнению с майскими показателями отмечено снижение экспорта на 8%. Объём импортной продукции (без учёта топливно-энергетических товаров) в июне превысил майские показатели на 1%. В то же время к прошлогодней отметке сокращение составило порядка 9%.
Экспорт металлургической продукции сохранился на уровне мая, при этом отставание к прошлогодней отметке составляет почти 58%. В целом с начала года объём продаж в металлургической отрасли сформировал более трети от общего показателя экспорта – это 34,4%, сообщает пресс-служба Правительства.
Наблюдается снижение объёма экспортируемых топливно-энергетических товаров – показатель июня ниже майского почти на 17%, а прошлогоднего – на 0,6%. Также величина экспорта продовольственных товаров и сырья в июне ниже уровня мая почти в 2 раза, при этом относительно июня 2021 года был отмечен рост почти в 3 раза.
Положительная динамика отмечается в части экспорта товаров лёгкой промышленности: в июне рост к майскому показателю составил 32,2%, значение июня прошлого года было превышено на 21,6%.
Объём экспорта минеральных продуктов в июне продолжил расти и к уровню мая увеличился на 14,3%, в сравнении с прошлогодним значением прирост составил порядка 16%.
Увеличение поставок наблюдается и в машиностроительной отрасли. К отметке мая экспорт продукции вырос на 4%.
Объём импортной продукции (без учёта топливно-энергетических товаров) в июне превысил майские показатели на 1%. В то же время к прошлогодней отметке сокращение составило порядка 9%.
«Основное влияние на динамику июньского показателя импорта оказало сокращение стоимостной оценки импорта продовольствия, химической продукции и сырья для лёгкой промышленности. При этом отмечается наращивание закупок сырья для металлургического производства», – отметила замминистра экономического развития.
Учитывая положительную динамику в части урегулирования вопросов, связанных с поставкой фармацевтической продукции, в июне показатели объёмов импорта в 1,7 раза превысили майские и на 2,7% - прошлогоднее значение. Импорт машиностроительной продукции увеличился на 4,4% к показателю прошлого месяца.