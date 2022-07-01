Dnestr.TV

 
0

Функции представителя Президента в судебных органах

Функции представителя Президента в судебных органах

Вадим Красносельский подписал указ об утверждении положения о Полномочном представителе Президента Приднестровской Молдавской Республики в судебных органах.

Согласно документу, Полномочный представитель является должностным лицом при главе государства, входит в структуру Администрации Президента, назначается на должность и освобождается от должности Президентом ПМР. Он представляет интересы президента в судебных органах республики, пишет NewsPMR.Com

В соответствии с положением, Полномочный представитель участвует в судебных заседаниях по делам, одной из сторон в которых выступает глава приднестровского государства, без его специального решения.

Функции Полномочного представителя:

- представляет интересы Президента ПМР в судебных органах;
- представляет главе государства проекты обращений, заявлений (в том числе исковых), предполагаемых им к внесению в судебные органы;
- уточняет и изменяет по согласованию с Президентом ПМР основания, по которым глава государства направил обращения в судебные органы;
- вносит необходимые уточнения и изменения в позицию Президента ПМР, изложенную в его обращениях, направленных в судебные органы;
- отзывает по поручению главы государства его обращения, направленные в судебные органы;
- вносит в необходимых случаях Президенту ПМР предложения о мерах по обеспечению исполнения решений судебных органов, в том числе о необходимости внесения изменений в законодательство ПМР;
- подготавливает предложения главы государства по вопросам, требующим разрешения в судебных органах.

Согласно нормативу, Полномочный представитель вправе:

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые заключения, материалы и информацию от структурных подразделений Администрации Президента ПМР, органов государственной власти и управления, государственных органов, органов местного самоуправления;
- взаимодействовать в установленном порядке со структурными подразделениями, органами государственной власти и управления, государственными органами, органами местного самоуправления;
- пользоваться банками данных Администрации Президента ПМР;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Положением, для выполнения возложенных на него задач и функций.

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 09:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна