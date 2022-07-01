Вадим Красносельский подписал указ об утверждении положения о Полномочном представителе Президента Приднестровской Молдавской Республики в судебных органах.
Согласно документу, Полномочный представитель является должностным лицом при главе государства, входит в структуру Администрации Президента, назначается на должность и освобождается от должности Президентом ПМР. Он представляет интересы президента в судебных органах республики, пишет NewsPMR.Com
В соответствии с положением, Полномочный представитель участвует в судебных заседаниях по делам, одной из сторон в которых выступает глава приднестровского государства, без его специального решения.
Функции Полномочного представителя:
- представляет интересы Президента ПМР в судебных органах; - представляет главе государства проекты обращений, заявлений (в том числе исковых), предполагаемых им к внесению в судебные органы; - уточняет и изменяет по согласованию с Президентом ПМР основания, по которым глава государства направил обращения в судебные органы; - вносит необходимые уточнения и изменения в позицию Президента ПМР, изложенную в его обращениях, направленных в судебные органы; - отзывает по поручению главы государства его обращения, направленные в судебные органы; - вносит в необходимых случаях Президенту ПМР предложения о мерах по обеспечению исполнения решений судебных органов, в том числе о необходимости внесения изменений в законодательство ПМР; - подготавливает предложения главы государства по вопросам, требующим разрешения в судебных органах.
Согласно нормативу, Полномочный представитель вправе:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые заключения, материалы и информацию от структурных подразделений Администрации Президента ПМР, органов государственной власти и управления, государственных органов, органов местного самоуправления; - взаимодействовать в установленном порядке со структурными подразделениями, органами государственной власти и управления, государственными органами, органами местного самоуправления; - пользоваться банками данных Администрации Президента ПМР; - осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Положением, для выполнения возложенных на него задач и функций.