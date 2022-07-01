В аэропорту Анталии из-за неисправности самолета застряли туристы из Молдовы. Из-за неисправности самолета нарушено расписание рейсов Air Moldova, сообщает point.md В связи с этим график полетов нарушен, в расписании рейсов, которые сегодня выполняет Air Moldova, будут изменения. В авиакомпании сообщили, что пассажиры, чьи рейсы задерживаются, будут обеспечены водой и питанием. Между тем, в случае задержки рейса пассажир имеет право потребовать компенсацию, подробности в публикации noi.md
В случае задержки рейса пассажир имеет право потребовать компенсацию.
Орган гражданской авиации РМ подготовил ряд рекомендаций и разъяснений для пассажиров, пострадавших из-за задержки рейса.
За задержку рейса сверх запланированного времени вылета:
- на два часа в случае полетов на расстояние более 1500 километров или менее,или - на три часа или более в случае всех рейсов внутри сообщества на расстояние более 1500 километров и любого другого рейса на расстояние от 1500 до 3500 километров, или - на четыре часа и более часов в случае всех рейсов, не подпадающих под первые 2 категории, пассажиры имеют право на компенсацию, помощь и обслуживание.
Какие есть компенсации?
1. Величина компенсаций составляет:
- 250 евро на все рейсы дальностью 1500 км и менее; - 400 евро на все рейсы на расстояние от 1500 до 3500 километров; - 600 евро за все рейсы, не попадающие в первые 2 категории.
Для определения расстояния учитывается последний пункт назначения, в который пассажир должен прибыть с опозданием по отношению к запланированному времени из-за задержки или отмены рейса.
2. Когда пассажирам предлагается другой маршрут до конечного пункта назначения запасным рейсом, время прибытия которого не превышает запланированное время прибытия первоначально забронированного рейса:
- на два часа на все рейсы дальностью 1500 км или менее, или - на три часа для всех рейсов на расстояние от 1500 до 3500 километров или - на четыре часа для всех рейсов, не попадающих в первые 2 пункта, оператор может уменьшить компенсацию, предусмотренную в пункте 1, на 50%.
3. Компенсация, указанная в пункте 1, выплачивается наличными, электронным банковским переводом, банковским платежным поручением или банковским чеком или, с письменного согласия пассажира, туристическими ваучерами и/или другими услугами.
4. Расстояния, указанные в пунктах 1 и 2, измеряются методом ортодромного маршрута.
Если оператор выплачивает компенсацию или выполняет другие обязательства в соответствии с Регламентом, ни одно из его положений не может быть истолковано как ограничивающее его право требовать компенсацию от любого лица, включая третьи стороны, в соответствии с применимым законодательством.
В частности, положения Регламента никоим образом не ограничивают право оператора требовать возмещения расходов от туроператора или иного лица, с которым оператор заключил договор. Аналогичным образом, ни одно из положений Регламента не может быть истолковано как ограничивающее право туроператора или третьего лица, кроме пассажира, с которым оператор заключил договор, требовать возмещения ущерба от авиаперевозчика согласно соответствующему законодательству. Любое лицо, которое считает, что право, закрепленное в Регламенте, было нарушено, может уведомить об этом компетентные органы, установленные действующим законодательством.
Какая помощь должна быть предоставлена?
Пассажирам предоставляется возможность выбора между:
1.Возмещением в семидневный срок полной стоимости билета по покупной цене за несовершенную часть или части поездки, а также за уже выполненную часть или части, если полет становится ненужным в связи с начальным планом поездки пассажира, а при необходимости вместе с обратным рейсом в начальную точку отправления;
2. Перенаправлением при сопоставимых условиях перевозки в конечный пункт или
3. Перенаправлением на сопоставимых условиях перевозки в конечный пункт назначения в более поздние сроки по выбору пассажира при наличии свободных мест.
Что такое право на обслуживание?
Пассажиры имеют право на бесплатное предоставление:
-питания и безалкогольных напитков в объемах, прямо пропорциональных времени ожидания; - размещения в гостинице, если требуется проживание на одну или несколько ночей, или если требуется проживание в дополнение к предоставленному пассажиром; - транспора между аэропортом и местом проживания (гостиница или др.). - пассажиры имеют право на два бесплатных телефонных звонка и на бесплатные сообщения по телексу, факсу или электронной почте.
При применении вышеуказанных положений оператор уделяет особое внимание потребностям лиц с ограниченной подвижностью и их сопровождающих или сертифицированных служебных собак-компаньонов, а также потребностям не сопровождаемых детей.
Изменение класса билета
В случае размещения авиаперевозчиком пассажира в классе обслуживания выше покупной цены билета, оператор не вправе требовать доплаты. Если авиакомпания размещает пассажира в классе ниже покупной стоимости билета, то он должен возместить в течение семи дней: -30% от стоимости билета на все рейсы дальностью 1500 км и менее или -50% от стоимости билета на все рейсы дальностью от 1500 до 3500 километров или -75% от стоимости билета на все рейсы, не подпадающие под случаи, указанные в пунктах а) или б).
Обязанность информировать пассажиров об их правах
1. Авиаперевозчик должен обеспечить, чтобы в зоне регистрации пассажиров было вывешено объявление, состоящее из следующего текста, напечатанного четкими и разборчивыми буквами: «Если вам отказано в посадке или если ваш рейс отменен или отложен по меньшей мере на два часа, попросите на стойке регистрации или у выхода на посадку текст с указанием ваших прав, в частности в отношении компенсации и помощи».
2. Авиаперевозчик, который отказывает в посадке или отменяет рейс, должен предоставить каждому пострадавшему пассажиру письменное сообщение, в котором уточняются правила компенсации и помощи в соответствии с Регламентом. Такое же письменное сообщение предоставляется каждому пассажиру, пострадавшему от задержки рейса по меньшей мере на два часа. Пассажиру также предоставляются в письменной форме координаты органа публичного управления, наделенного полномочиями в данной области.
3. Что касается слепых или слабовидящих граждан, обязательство, связанное с их информированием, выполняется с использованием соответствующих альтернативных средств.
Органом контроля, осуществляющим функции по защите прав потребителей на воздушном транспорте и связанной с ним деятельности, является Орган гражданской авиации.