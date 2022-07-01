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Не открывайте электронные письма от сомнительных отправителей

Не открывайте электронные письма от сомнительных отправителей

Минцифры сообщило о новых случаях интернет-мошенничества.

В очередной раз отмечено получение на электронные почтовые ящики органов госвласти и управления ПМР фишинговых электронных писем, содержащих вредоносные вложения.

Открывать их нельзя!

С помощью таких писем мошенники получают доступ к конфиденциальной информации и могут нанести ущерб информационным ресурсам.
В целях безопасности, рекомендуется:

📌 Обязательно проверить адрес отправителя. Если он неизвестен или вызывает подозрение – не открывайте письмо!

📌 Используйте сложные пароли к учетным записям сервисов;

📌 Игнорируйте неизвестные и подозрительные вложения (даже если вы уверены в отправителе);

📌 Информационный обмен производится через ГИС «Межведомственный электронный документооборот», а не по электронной почте;

📌 Не сообщать учетные данные к информационным сервисам третьим лицам.
  • Сегодня, 06:45
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