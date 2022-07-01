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Не открывайте электронные письма от сомнительных отправителей
Минцифры сообщило о новых случаях интернет-мошенничества.
В очередной раз отмечено получение на электронные почтовые ящики органов госвласти и управления ПМР фишинговых электронных писем, содержащих вредоносные вложения.
Открывать их нельзя!
С помощью таких писем мошенники получают доступ к конфиденциальной информации и могут нанести ущерб информационным ресурсам.
В целях безопасности, рекомендуется:
📌 Обязательно проверить адрес отправителя. Если он неизвестен или вызывает подозрение – не открывайте письмо!
📌 Используйте сложные пароли к учетным записям сервисов;
📌 Игнорируйте неизвестные и подозрительные вложения (даже если вы уверены в отправителе);
📌 Информационный обмен производится через ГИС «Межведомственный электронный документооборот», а не по электронной почте;
📌 Не сообщать учетные данные к информационным сервисам третьим лицам.
- Сегодня, 06:45
- DTV
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