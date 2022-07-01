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В Молдове выявили очаг африканской чумы свиней

В Молдове выявили очаг африканской чумы свиней

В селе Лозова района Стрэшень подтверждена вспышка африканской чумы среди домашних свиней. На место прибыли специалисты, животные были забиты.
Кроме того, на въезде в село и на выезде из него установлены посты для предотвращения вывоза или ввоза свиней, мяса и продуктов из свинины, передает point.md ссылаясь на ipn.md

Примар этого села Лилиан Ботнару заявил, что речь идет о двух домохозяйствах. В одном выращивали до десяти свиней, а в другом - около 30 животных. По словам примара, речь идет не о ферме, а о частных подсобных хозяйствах, поскольку люди, живущие на окраине села, располагают территорией, чтобы разводить и выращивать большее количество животных. После принятия соответствующих мер в этих двух домохозяйствах были проведены проверки и по другим адресам, но там наличие чумы не подтвердилось.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) уточняет, что образцы для анализа, взятые в селе Лозова, были протестированы соответствующей Национальной лабораторией Республики Молдова на предмет заболевания свиней африканской чумой (IP CRDV).

Владельцев свиней просят в срочном порядке информировать территориальные подразделения ANSA, ветеринарных врачей или местные органы местного государственного управления о случаях заболеваемости и падежа животных. Их также призывают не использовать свиньям на корм пищевые отходы и соблюдать минимальные требования биобезопасности.

Африканская чума не опасна для человека, но быстро распространяется среди свиней. Если вирус подтверждается, животных забивают, чтобы предотвратить распространение болезни.
point.md
  • Сегодня, 06:49
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