Граждане Украины, проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, смогут получить гражданство России в упрощенном порядке, такой указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее получить гражданство упрощенно могли украинцы, которые жили на территории Луганской и Донецкой областей.
«Установить, что граждане Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики или Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в документе. Также подать заявление на получение гражданства упрощенно смогут те, кто ранее вышел из него.
4 мая Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ по упрощенной процедуре граждан ДНР и ЛНР. Россия признала независимость двух республик 21 февраля. Получение гражданства в упрощенном порядке означает, что на заявителей не распространяется требование о пятилетнем сроке проживания в стране для получения паспортов, им не надо подтверждать доход и уровень владения русским языком.
МИД Украины осудил указ Путина об упрощенном присвоении гражданства РФ украинцам
Сообщение появилось на официальном сайте МИДа Украины.
Там говорится, что выдача паспортов РФ на оккупированных территориях является юридически ничтожной, а распространение этой практики на всех граждан Украины - это "продолжение курса на захват страны", передает bbc.com
«Украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал. Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах Путина. Я убежден, что Вооруженные силы Украины положат им край при должной поддержке партнеров. Поэтому сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», - заявил Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины.