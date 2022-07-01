Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровья утвержден производственный календарь и плановое количество рабочего времени на следующий год.
В утвержденном производственном графике для пятидневной 40-часовой рабочей недели на 2023 год (365 календарных дней) выпадает 248 рабочих, 107 выходных и 10 праздничных дней, а для шестидневной рабочей недели – 299 рабочих, 56 выходных и 10 праздничных дней.
По сравнению с 2022 годом, в производственном графике для пятидневки – ничего не изменилось, а для шестидневки – прибавилось два выходных дня.
Общее количество рабочего времени при пятидневной 40-часовой рабочей неделе составляет 1 979 часов. Самым коротким месяцем в производственном графике будет апрель (144 часа нормированного рабочего времени), а самым продолжительным – август (184 часа нормированного рабочего времени), передает newspmr.com.
В производственном графике 2022 года для пятидневки значилось на 2 часа рабочего времени больше.
Общее количество рабочего времени при шестидневной 40-часовой рабочей неделе составляет 1 988 часов. Самым коротким месяцем в производственном графике будет январь (148 часов нормированного рабочего времени), а самым продолжительным – август (181 час нормированного рабочего времени).
В производственном графике 2022 года для шестидневки значилось на 10 часов рабочего времени больше.
1) Поквартально распределение рабочего времени (рабочий график) при пятидневной 40-часовой рабочей неделе выглядит следующим образом:
I квартал
январь – 152 ч. февраль – 151 ч. март – 175 ч.
II квартал
апрель – 144 ч. май – 159 ч. июнь – 176 ч. III квартал
июль – 168 ч. август – 184 ч. сентябрь – 159 ч.
IV квартал
октябрь – 176 ч. ноябрь – 167 ч. декабрь – 168 ч.
2) Поквартально распределение рабочего времени (рабочий график) при шестидневной 40-часовой рабочей неделе выглядит следующим образом: