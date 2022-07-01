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Утвержден производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2023 год

Утвержден производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2023 год

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровья утвержден производственный календарь и плановое количество рабочего времени на следующий год.

В утвержденном производственном графике для пятидневной 40-часовой рабочей недели на 2023 год (365 календарных дней) выпадает 248 рабочих, 107 выходных и 10 праздничных дней, а для шестидневной рабочей недели – 299 рабочих, 56 выходных и 10 праздничных дней.

По сравнению с 2022 годом, в производственном графике для пятидневки – ничего не изменилось, а для шестидневки – прибавилось два выходных дня.

Общее количество рабочего времени при пятидневной 40-часовой рабочей неделе составляет 1 979 часов. Самым коротким месяцем в производственном графике будет апрель (144 часа нормированного рабочего времени), а самым продолжительным – август (184 часа нормированного рабочего времени), передает newspmr.com.

В производственном графике 2022 года для пятидневки значилось на 2 часа рабочего времени больше.

Общее количество рабочего времени при шестидневной 40-часовой рабочей неделе составляет 1 988 часов. Самым коротким месяцем в производственном графике будет январь (148 часов нормированного рабочего времени), а самым продолжительным – август (181 час нормированного рабочего времени).

В производственном графике 2022 года для шестидневки значилось на 10 часов рабочего времени больше.

1) Поквартально распределение рабочего времени (рабочий график) при пятидневной 40-часовой рабочей неделе выглядит следующим образом:

I квартал

январь – 152 ч.
февраль – 151 ч.
март – 175 ч.

II квартал

апрель – 144 ч.
май – 159 ч.
июнь – 176 ч.

III квартал

июль – 168 ч.
август – 184 ч.
сентябрь – 159 ч.

IV квартал

октябрь – 176 ч.
ноябрь – 167 ч.
декабрь – 168 ч.

2) Поквартально распределение рабочего времени (рабочий график) при шестидневной 40-часовой рабочей неделе выглядит следующим образом:

I квартал

январь – 148 ч.
февраль – 152 ч.
март – 173 ч.

II квартал

апрель – 151 ч.
май – 159 ч.
июнь – 174 ч.

III квартал

июль – 172 ч.
август – 181 ч.
сентябрь – 166 ч.

IV квартал

октябрь – 174 ч.
ноябрь – 166 ч.
декабрь – 172 ч.

Иван Тыняев, newspmr.comnewspmr.com
  • Сегодня, 06:21
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