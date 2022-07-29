29 июля – значимая дата в современной истории Приднестровья. В этот день в трагическом для республики 1992 году в Тирасполь прибыли российские миротворцы, чтобы прекратить кровопролитие, обеспечить и охранять мир на берегах Днестра. Успех проведенной тогда миротворческой операции неоспорим. Не вызывает сомнений и эффективность миссии в последующие три десятилетия.
Праздничные мероприятия организованные в нынешнем юбилейном году открыла торжественная церемония возложения цветов к Арке Мира «Блаженны миротворцы». Символичное сооружение возвели в 2017 году в селе Парканы – на дороге, ведущей из Бендер в Тирасполь. Таким образом Приднестровье стало частью стартовавшего в конце 80-х годов прошлого столетия на Северном Кавказе проекта «Дорога Мира», объединившего некогда «горячие точки», сообщает пресс-служба Президента ПМР
Сегодня у парканской арки, выполненной в виде крыльев ангела, оберегающего приднестровскую землю, многолюдно. Руководство страны, городов и районов республики, органов государственной власти и управления, зарубежные гости, члены ОКК, военнослужащие, суворовцы, юнармейцы, представители общественных организаций и духовенства оставили цветы под колоколом, расположенным внутри арки в качестве православного оберега. Его звон напомнил о том, что миротворцы стоят на страже спокойствия и безопасности жителей Приднестровья. От имени всего приднестровского народа корзину к основанию памятника возложил Президент ПМР Вадим Красносельский.
фото: пресс-службы Президента ПМР
Продолжились торжества у памятника «Голубь мира», установленного в Бендерах ровно 10 лет назад по случаю 20-летия миротворческой операции. Памятный знак создан на средства жителей города. В значимые для Бендер и республики в целом даты «Голубь мира» «оживает» благодаря россыпи цветов у постамента памятника.
Участники посвященного 30-летию ввода миротворцев в Приднестровье торжественного мероприятия посетили и бендерский Мемориал памяти и скорби. Вместе с Главой государства цветы к основным объектам мемориального комплекса возложили сегодня Первый Президент ПМР Игорь Смирнов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов, сопредседатели Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков (ПМР) и Александр Андреев (РФ).
Еще одна точка проведения официальных мероприятий сегодняшнего дня – бендерская Аллея Миротворцев. Здесь в 2017 году был установлен памятник Воину-миротворцу СМС. К его постаменту также легли цветы – символ живой памяти и неувядающей благодарности.
Президент принял участие в церемонии спецгашения памятной серии марок «30 лет миротворческой миссии»
В фойе Дворца культуры им. П. Ткаченко города Бендеры состоялась презентация и спецгашение памятной серии почтовых марок «30 лет миротворческой миссии». Выпуск событийный – приурочен к юбилею ввода Миротворческих сил РФ в Приднестровье. В серии 11 марок. Они собраны в два листа: историческая хроника (начало миротворческой операции на Днестре) и современный цикл (Приднестровье 30 лет спустя). Тираж – 600 экземпляров. 400 из них оформлены специальными праздничными обложками – в виде сувенирного буклета. Фотохроника собрана приднестровским фотографом Валерием Кругликовым. На оборотной стороне открытки размещен текст президентского поздравления.
Вадим Красносельский принял участие в церемонии гашения памятной серии. Почетное право также предоставили российскому послу Олегу Васнецову и Первому Президенту ПМР Игорю Смирнову. Провел процедуру директор издательства «Марка Приднестровья» Всеволод Лаврентьев. В качестве гостей на мероприятии присутствовали руководители органов власти республики и члены Объединенной контрольной комиссии.