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Эксклюзивный фрагмент пранка с американским кинорежиссёром Дэвидом Линчем на Rutube

Эксклюзивный фрагмент пранка с американским кинорежиссёром Дэвидом Линчем на Rutube

Американский режиссер Дэвид Линч, которого от имени украинского президента Владимира Зеленского разыграли российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), посоветовал для достижения мира на Украине выпить с российским лидером Владимиром Путиным «по паре кружек пива». Фрагмент розыгрыша опубликован на канале пранкеров на Rutube.

Эксклюзивный фрагмент пранка с американским кинорежиссёром Дэвидом Линчем на Rutube

Как отметил в разговоре Линч, сейчас настало время для мира, и технологии для его достижения существуют. Он призвал Зеленского воспользоваться ими и сформировать соответствующие группы экспертов по мирному урегулированию в интересах Украины.

В разговоре с «Владимиром Зеленским» Линч назвал технологии по достижению мира гораздо более действенными, чем технологии войны и убийства. Он предложил украинскому лидеру поговорить с российским коллегой напрямую, устроить «виртуальный ужин».

«Вам с ним нужно выпить по пиву. Даже по паре кружек пива», — сказал режиссер.

Ранее Вован и Лексус разыграли писателя Стивена Кинга. Они обратились к писателю от имени президента Украины Владимира Зеленского и уговорили его написать фейковый сценарий о русских в Донбассе. Кинг в ходе разговора назвал Зеленского «великим человеком» — наравне со Степаном Бандерой. Назвав Бандеру героем он пообещал подумать над сценарием истории о том, как русские изнасиловали командира нацбата "Азов"*.

* организация, запрещённая на территории России.

gazeta.ru
  • Сегодня, 11:12
  • DTV
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