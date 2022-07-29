Американский режиссер Дэвид Линч, которого от имени украинского президента Владимира Зеленского разыграли российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), посоветовал для достижения мира на Украине выпить с российским лидером Владимиром Путиным «по паре кружек пива». Фрагмент розыгрыша опубликован на канале пранкеров на Rutube.
Как отметил в разговоре Линч, сейчас настало время для мира, и технологии для его достижения существуют. Он призвал Зеленского воспользоваться ими и сформировать соответствующие группы экспертов по мирному урегулированию в интересах Украины.
В разговоре с «Владимиром Зеленским» Линч назвал технологии по достижению мира гораздо более действенными, чем технологии войны и убийства. Он предложил украинскому лидеру поговорить с российским коллегой напрямую, устроить «виртуальный ужин».
«Вам с ним нужно выпить по пиву. Даже по паре кружек пива», — сказал режиссер.
Ранее Вован и Лексус разыграли писателя Стивена Кинга. Они обратились к писателю от имени президента Украины Владимира Зеленского и уговорили его написать фейковый сценарий о русских в Донбассе. Кинг в ходе разговора назвал Зеленского «великим человеком» — наравне со Степаном Бандерой. Назвав Бандеру героем он пообещал подумать над сценарием истории о том, как русские изнасиловали командира нацбата "Азов"*.