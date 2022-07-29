Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по Еленовке в Донецкой народной республике. Удар был нанесен высокоточными реактивными снарядами РСЗО HIMARS.
В результате удара со стороны ВСУ по колонии в поселке Еленовка в ДНР погибли не менее 40 и ранены более 75 украинских военнопленных, сообщили в российском Минобороны, пишет РИА Новости
"Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования "Азов", нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS", — сказали в ведомстве.
Там отметили, что ранения различной степени тяжести получили также восемь сотрудников изолятора.
В Минобороны назвали происшедшее провокацией и добавили, что проводят расследование.
"В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен", — заключили в военном ведомстве.
В середине мая украинские военные и боевики полка "Азов", заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек. Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в Еленовке.
обновлено: 12:15 29.07.2022
Число погибших из-за удара украинских войск по изолятору в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.