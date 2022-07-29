В Республике Молдова зарегистрирована смерть от малярии. Об этом сообщил в соцсетях экс-премьер Ион Кику и привел официальное подтверждение Национального агентства по общественному здоровью, направленное учреждениям здравоохранения страны. Украинский беженец скончался в Кишиневе от малярии 18 июля.
Отмечается, что скончавшийся был моряком в Одессе, находился в Западной Африке и приехал в Молдову 29 июня 2022 года.
По словам экс-премьера, погибшим является беженец, а власти не интересовались историей его путешествий, пишет point.md
"В то время как Майя Санду не может насытиться путешествиями, а ее подруга из Чахлэу продолжает «перерезать ленточки» в связи с прибытием машин скорой помощи (против чего она «уже не возражает»), в Кишиневе умирают от малярии.
НАОЗ ежегодно предупреждает о серьезном риске возвращения этой смертельной болезни в нашу страну, факт, который должен заставить власти проявить ответственность. Вы думаете, хоть какое-то учреждение интересовалось историей путешествий погибшего беженца, когда он въезжал в страну?
Безграмотную и коррумпированную группировку PAS в народе называют «желтой чумой». Немеренко делает все, чтобы это название соответствовало действительности",- написал Ион Кику в соцсетях.
10 самых главных фактов, которые надо знать о малярии
У одного из спортсменов Универсиады была найдена малярия. Эта же болезнь сразила дизайнера Артемия Лебедева. Недавно личинки малярийных комаров были найдены в Москве. infox.ru опубликовали главные факты об этой страшной болезни и советы, как противостоять ей.
ФАКТ ПЕРВЫЙ. ЧТО ТАКОЕ МАЛЯРИЯ?
Человек заболевает малярией, когда в его эритроциты попадают одноклеточные микроорганизмы, которые называются плазмодии. Это может случиться, например, при укусе зараженного комара или при переливании зараженной крови. Недооценивать болезнь нельзя. Около 1% всех случаев заболевания заканчиваются смертью.
ФАКТ ВТОРОЙ. НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНИ
Слово «малярия» происходит от итальянского словосочетания mala aria, что в переводе означает дурной воздух. До того, как болезнь была описана, люди полагали, что ее причиной является плохой Воздух. Другие названия малярии – «болотная лихорадка».
ФАКТ ТРЕТИЙ. КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ
Малярия передается следующим образом. Самка комара кусает человека, который болеет малярией. Зараженная кровь попадает в слюнные железы комара. С этого момента комар заражен. Далее комар кусает другого человека и заражает его. После этого плазмодии попадают в печень человека, где растут и размножаются. Выйдя из печени, они внедряются в эритроциты человека, где размножаются.
ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ. СИМПТОМЫ
Первыми симптомами являются легкое периодическое повышение температуры, головная боль, боли в мышцах и озноб. Также возможный лихорадка, боли в суставах, рвота, анемия. Возможны также ощущение покалывания в коже. «Причем, хоть я и читал про малярию, и знал про симптомы, все равно четыре дня думал, что отравился», – пишет в блоге Артемий Лебедев.
ФАКТ ПЯТЫЙ. ВИДЫ МАЛЯРИИ
Как правило, выделают несколько видов малярии.
Трехдневная малярия имеет инкубационный период — 7-21 суток. Приступы повторяются через сутки. Четырехдневная малярия имеет инкубационный период — 21-42 суток. Приступы повторяются через двое суток.
Тропическая малярия имеет инкубационный период — 9-16 суток, приступы при этом повторяются через сутки, при тяжелой форме они длятся 24-36 часов с очень короткими периодами нормальной температуры. При этой разновидности заболевания возможно нарушение функций В 20% случаев наступает летальный исход.
Артемий Лебедев пишет, что у него самый тяжелый вид малярии. «Малярия у меня самая гнусная – тропическая», – пишет Лебедев. При этом, надо успокоить всех друзей и поклонников блогера и дизайнера, в московском департаменте здравоохранения уже сказали, что, хоть состояние Лебедева и оценивается, как «средней тяжести», но его жизни ничто не угрожает.
ФАКТ ШЕСТОЙ. ГЕОГРАФИЯ БОЛЕЗНИ
Малярийные комары живут почти во всех климатических поясах, за исключением субарктического, арктического и пустынь. Не надо думать малярийные комары встречаются исключительно в Африке, где и заразился Лебедев.
В России комары обитают на всей европейской территории страны, кроме полярных и приполярных широт, нет комаров и в Восточной Сибири. Больше всего малярийных комаров в климате, где не бывает низких температур, имеются болота, и выпадает много осадков. В июне этого года специалисты управления Роспотребнадзора по Москве обнаружили личинки малярийных комаров в трех пляжных зонах в Москве. В этих зонах запрещено купание.
85-90% случаев заражения малярией приходится на районы Африки южнее Сахары.
ФАКТ СЕДЬМОЙ. ПРОФИЛАКТИКА
К сожалению, на сегодняшний день не существует вакцины от малярии. Ученые–медики лишь пытаются придумать прививку от этой болезни, однако пока она лишь проходит испытания. Единственный более-менее гарантированный способ не заразиться малярией – это не давать себя кусать комарам. Для этого надо использовать репелленты от насекомых, но это не дает 100-процентной уверенности, что вы не заразитесь.
Существуют лекарства от малярии. Их надо начать принимать за 1-2 недели до поездки в регион, где эта болезнь широко распространена. Но дело в том, что разные лекарства действуют по-разному на разных людей, и направлены на разные виды заболеваний. Поэтому для того, чтобы избежать плачевных последствий, лучше всего не заниматься самолечением, а проконсультироваться со специалистом. К сожалению, универсального средства от малярии нет, и даже лекарства не дают 100-процентной гарантии.
ФАКТ ВОСЬМОЙ. ЛЕЧЕНИЕ
Если не удалось избежать заражения малярией, то при первых же симптомах надо обращаться к врачу. Выше уже приводились эти симптомы. Отметим еще раз, что к ним, безусловно, относится периодическое повышение температуры и озноб, а также увеличенная селезенка. При появлении симптомов, не стоит задерживаться в регионах, где не могут оказать квалифицированной помощи и как можно скорее надо обратиться к врачу, правда, и у нас малярию диагностируют не сразу.
«Первые две скорые поцокали языками, покачали головами и уехали. Третья почесала репу, произнесла «вирусная инфекция неопределенной этиологии» и привезла в первую инфекционную, где мой истощенный, затуманенный, дрожащий организм обрадовали: малярия".
ФАКТ ДЕВЯТЫЙ. СТАТИСТИКА
Малярия – одна из самых массовых болезней. Ежегодно фиксируется 350-500 миллионов случаев заражения людей малярией, из них 1,3-3 миллиона заканчиваются смертью. 85-90% случаев заражения приходится на районы Африки. От оставшихся 10 процентов – 7 процентов приходятся на Индию, Бразилию, Шри-Ланку, Вьетнам, Колумбию и Соломоновы Острова.
ФАКТ ДЕСЯТЫЙ. ЛИЧНОСТИ, УМЕРШИЕ ОТ МАЛЯРИИ
От малярии умерли Александр Македонский, Чингисхан, святой Августин, Данте, император Священной Римской империи Карл V, Христофор Колумб, Оливер Кромвель, Микеланджело Меризи Караваджо, лорд Байрон и многие другие.