Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска объявила в четверг, 4 августа, что система Starlink, обеспечивающая высокоскоростной доступ в Интернет, теперь доступна и в Республике Молдова.
В марте, Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о том, что сервис Starlink компании SpaceX будет предоставлять услуги интернет-соединения в пунктах пересечения границы и пунктах сортировки беженцев.
«КЧС предложила компании право предоставлять интернет-услуги в отступление от обычной процедуры аккредитации. Услуга Starlink будет предлагаться бесплатно и будет управляться в партнерстве со Службой информационных технологий и кибербезопасности и S.A. Moldtelecom из Республики Молдова", - заявило тогда правительство.
Стали известны также и расценки этой услуги: аппаратное обеспечение стоит 13 800 леев, доставка и установка оборудования стоит 2730 леев, а сам интернет - 2 290 леев в месяц.
Starlink — это созвездие спутников, созданных SpaceX для обеспечения доступа в Интернет через спутник. В настоящее время на орбите находится созвездие из более чем 500 спутников.