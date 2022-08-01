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Сервис Starlink компании SpaceX стал доступен в Молдове

Сервис Starlink компании SpaceX стал доступен в Молдове

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска объявила в четверг, 4 августа, что система Starlink, обеспечивающая высокоскоростной доступ в Интернет, теперь доступна и в Республике Молдова.

В марте, Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о том, что сервис Starlink компании SpaceX будет предоставлять услуги интернет-соединения в пунктах пересечения границы и пунктах сортировки беженцев.

«КЧС предложила компании право предоставлять интернет-услуги в отступление от обычной процедуры аккредитации. Услуга Starlink будет предлагаться бесплатно и будет управляться в партнерстве со Службой информационных технологий и кибербезопасности и S.A. Moldtelecom из Республики Молдова", - заявило тогда правительство.

Стали известны также и расценки этой услуги: аппаратное обеспечение стоит 13 800 леев, доставка и установка оборудования стоит 2730 леев, а сам интернет - 2 290 леев в месяц.

Starlink — это созвездие спутников, созданных SpaceX для обеспечения доступа в Интернет через спутник. В настоящее время на орбите находится созвездие из более чем 500 спутников.

Сервис Starlink компании SpaceX стал доступен в Молдове
  • Сегодня, 13:01
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