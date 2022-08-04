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В Бендеры прибыла икона преподобного Паисия Величковского

В Бендеры прибыла икона преподобного Паисия Величковского

Синод Православной Церкви Молдовы объявил 2022 год - Годом памяти преподобного Паисия Величковского, в связи с 300-летием со дня рождения святого. По решению Епархиального Совета Тираспольско-Дубоссарской епархии, чье заседание состоялось 1 марта, была написана икона преподобного Паисия, в которую помещена частица его мощей. По благословению Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы, этот святой образ посетит приходы всех благочиний епархии в период с 13 июня по 14 августа.

Святыня уже побывала в Дубоссарском, Рыбницком и Слободзейском районах. Сейчас икона Паисия Величковского пребывает в Преображенском соборе Бендер.

У главного храма города Высокопреосвященннейшего Владыку Савву встречали глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко и Председатель Бендерского горсовета Юрий Кара. Позже Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский совершил Божественную литургию.

В городе Бендеры образ будет находиться до 10 августа, в Преображенском Соборе, а затем и в других храмах города.

Паисий Величковский — знаменитый православный монах XVIII века, возродивший древнюю духовную практику исихазма, суть которого состоит в духовном росте через самоконтроль, молитвенную медитацию, трудотерапию, физкультуру и ментальное развитие.
bendery-ga.org
  • Сегодня, 13:12
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