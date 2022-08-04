Синод Православной Церкви Молдовы объявил 2022 год - Годом памяти преподобного Паисия Величковского, в связи с 300-летием со дня рождения святого. По решению Епархиального Совета Тираспольско-Дубоссарской епархии, чье заседание состоялось 1 марта, была написана икона преподобного Паисия, в которую помещена частица его мощей. По благословению Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы, этот святой образ посетит приходы всех благочиний епархии в период с 13 июня по 14 августа.
Святыня уже побывала в Дубоссарском, Рыбницком и Слободзейском районах. Сейчас икона Паисия Величковского пребывает в Преображенском соборе Бендер.
У главного храма города Высокопреосвященннейшего Владыку Савву встречали глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко и Председатель Бендерского горсовета Юрий Кара. Позже Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский совершил Божественную литургию.
В городе Бендеры образ будет находиться до 10 августа, в Преображенском Соборе, а затем и в других храмах города.
Паисий Величковский — знаменитый православный монах XVIII века, возродивший древнюю духовную практику исихазма, суть которого состоит в духовном росте через самоконтроль, молитвенную медитацию, трудотерапию, физкультуру и ментальное развитие. bendery-ga.org